Відома російська співачка сильно постраждала під час пожежі (фото, відео)

Співачка Хлєбнікова під час пожежі отримала опіки по всьому тілу

У Хлєбнікової серйозні опіки обличчя та грудей, а також вона сильно надихалася димом

Російську співачку Марину Хлєбнікову після пожежі на Ратній вулиці в Москві було госпіталізовано до швидкої допомоги імені М. В. Скліфосовського, передає «П'ятий канал».

Лікарі розкрили дані про стан артистки: у неї діагностовано отруєння чадним газом. Крім того, під час пожежі вона одержала опіки по всьому тілу.

Про спалах у дворівневій квартирі стало відомо у четвер, 18 листопада. Полум'я охопило 10 квадратних метрів на другому поверсі. Вогонь вдалося загасити о 22:50. Співробітники МНС, які прибули на місце, винесли з квартири співачку непритомну.

Так кімната артистки виглядала після пожежі

Їй надали першу медичну допомогу, а потім відвезли на швидкій. Донька виконавиці Домініка уточнила, що причиною займання могла стати цигарка, оскільки мати перед цим курила біля вікна. Перед пожежею Хлєбнікова була дуже втомлена, бо тільки-но приїхала з гастролей.

Першими дим у будинку відчули сусіди, які побігли будити родину артистки. На місці працює поліція.

Нагадаємо, 15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.