  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Відома російська співачка сильно постраждала під час пожежі (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Співачка Хлєбнікова під час пожежі отримала опіки по всьому тілу - Відома російська співачка сильно постраждала під час пожежі (фото, відео)
    Співачка Хлєбнікова під час пожежі отримала опіки по всьому тілу
    фото з відкритих джерел

    У Хлєбнікової серйозні опіки обличчя та грудей, а також вона сильно надихалася димом

    Російську співачку Марину Хлєбнікову після пожежі на Ратній вулиці в Москві було госпіталізовано до швидкої допомоги імені М. В. Скліфосовського, передає «П'ятий канал».

    Лікарі розкрили дані про стан артистки: у неї діагностовано отруєння чадним газом. Крім того, під час пожежі вона одержала опіки по всьому тілу.

    Про спалах у дворівневій квартирі стало відомо у четвер, 18 листопада. Полум'я охопило 10 квадратних метрів на другому поверсі. Вогонь вдалося загасити о 22:50. Співробітники МНС, які прибули на місце, винесли з квартири співачку непритомну.

    Так кімната артистки виглядала після пожежі
    Так кімната артистки виглядала після пожежі

    Їй надали першу медичну допомогу, а потім відвезли на швидкій. Донька виконавиці Домініка уточнила, що причиною займання могла стати цигарка, оскільки мати перед цим курила біля вікна. Перед пожежею Хлєбнікова була дуже втомлена, бо тільки-но приїхала з гастролей.

    Першими дим у будинку відчули сусіди, які побігли будити родину артистки. На місці працює поліція.

    Нагадаємо, 15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.

    Теги: пожежа Росія отруєння співачка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відома російська співачка сильно постраждала під час пожежі (фото, відео)