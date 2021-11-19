Зустріч міністрів оборони України та США тривала понад три години: про що говорили

Сторони, серед іншого, обговорили, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії

У Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Перед початком зустрічі високопосадовці зробили заяву пресі.

Зокрема, Олексій Резніков висловив подяку нашим американським партнерам і окремо Міністру оборони США Ллойду Остіну за можливість проведення зустрічі.

«Це мій перший візит на посаді Міністра оборони до Вашингтону. Хочу наголосити, що Україна цінує стратегічні відносини з США та допомогу американського народу у протидії російській агресії. Ми налаштовані розвивати наше партнерство. Цей візит відбувається в той час, коли весь світ спостерігає за гібридною атакою з використанням мігрантів на Польщу та країни Балтії. Моя країна вже вісім років відбиває збройну агресію Росії і ми цінуємо зусилля Сполучених Штатів привернути увагу загроз з боку Москви. Ми однаково оцінюємо їх небезпечний потенціал», – наголосив Олексій Резніков.

В свою чергу, Міністр оборони Остін підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Він привітав міністра Резнікова з новим призначенням і підкреслив готовність до поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США відповідно до оборонної рамкової угоди, підписаної під час візиту президента України Зеленського до Вашингтона в серпні поточного року.

Також Ллойд Остін наголосив, що США продовжать консультуватися з Україною – з партнерами і союзниками Сполучених Штатів в регіоні, щодо розвитку ситуації, а також, щодо того, як краще забезпечити регіональну безпеку.

«Ми залишаємося відданими підтримці України у її зусиллях імплементувати глибокі та всеосяжні реформи в оборонному секторі», – підсумував глава Пентагону.

Після зустрічі Олексій Резніков повідомив, що сторони обговорили, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії.

«Кремль має високі й товсті стіни і їм важко почути слова занепокоєння та заклики до діалогу. Проте вони добре розуміють дії, особливо ініціативні. Це як своєрідна вакцинація від небезпечного вірусу агресії, який мутує і повертає світ у стан «холодної війни». Чи відбудеться це – значною мірою залежить від єдності та рішучості цивілізованого світу зупинити агресора. Тому я хотів би ще раз подякувати Сполученим Штатам за їхню ефективну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», – наголосив Олексій Резніков.

Під час спілкування сторони зробили акцент, що найкращий спосіб попередити ескалацію – зробити її ціну для агресора неприйнятною. Відповідні заходи будуть предметом розвитку співпраці у майбутньому.

До слова, стало відомо, яке звання має новий міністр оборони України.

Раніше Офіс президента окреслив пріоритети Резнікова на посаді міністра оборони.