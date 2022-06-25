Війна з Україною має шанс вибити із Росії «синдром винятковості»

Російська ідентичність, що будується навколо міфу про «загадкову російську душу», зносилася

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Российские телевизионные пропагандисты не устают повторять об «успехах» России в войне с Украиной. Путинская версия имперского шовинизма состоит в том, что Россия заслуживает всего того, чего она хочет, а соседние государства и их население просто должны послушно выполнять все прихоти Москвы. Но если бы Россия развалилась завтра – об этом никто не жалел бы. С самого начала идея «исключительности» Московии коренилась в комплексе неполноценности, и в Кремле все время пытались выдавать себя за тех, кем они никогда не являлись.

Массовый менталитет поменять сложно, ведь «хочу и все» коренным образом изменяет сознание. Недавно один российский эксперт сравнил войну Российской Федерации в Украине с Северным Вьетнамом: «Потому что мы тоже восстанавливаем единство своей земли, а против нас делают ставки внешних сил, заинтересованных в закреплении навсегда раздела русского мира».

Понимание хода и образа мыслей врага – одна из составляющих победы над ним. В России уже сочли всю Украину своей территорией. Поэтому не победить Российскую Федерацию мы не можем, иначе Украина как государство просто исчезнет навсегда с карты мира.

Игра в сверхдержаву для России добром не закончится. В лучшем случае, по ее окончании она станет «сырьевым придатком» Китая. А в самом худшем – просто развалится на несколько десятков территорий. Чем дольше продлятся санкции, тем больше Российская Федерация будет отставать технологически. И это отставание в будущем уже никак Москве компенсировать не удастся.

Несмотря на наличие ядерного оружия, Россия сейчас страна третьего мира, если не хуже. Стратегия Соединенных Штатов и Запада в отношении искусственного территориального образования долгосрочна, как и во время Холодной войны. Российская Федерация может оккупировать определенную территорию, но никогда не сможет долго удерживать ее из-за упорства украинцев и финансовой помощи и вооружения с Запада.

А если к этому добавить еще и беспрецедентные санкции, то через несколько лет в таком режиме, жизнь в РФ станет очень похожа на жизнь в Северной Корее. За тем, возможно, исключением, что центральная власть уже не сможет контролировать окрестности бывшей Российской империи и она начнет распадаться на меньшие независимые образования, положив конец России, какой она была раньше.

Кровожадная психопатия Путина не может объясняться исключительно шовинизмом и «исключительностью». Российский тиран, больной изверг, поведенный на власти над жизнью и смертью, делегированной ему зомбированным населением России. И чем больше смертей и разрушений приносит его человеконенавистническая политика, тем сильнее он чувствует свою «избранность» и «исключительность». Безумие убийств стало для него энергетической подпиткой, компенсирующей несуразность и комплекс устойчивой неполноценности, закрепившийся у него со времен питерского полуголодного детства в семье матери-дворнички. Путин – социопат без морали, совести и чувства сострадания, получившего власть над нацией, исповедующей «культуру» тюремного двора.

Как только санкции критически ограничат функционирование российской экономики, регионы РФ начнут накапливать свои экономические активы и использовать их как разменную монету для товарообмена с другими регионами. Москва не имеет механизмов сдерживания реализации такой экономической балканизации, что необратимо приведет к распаду России.

Россия не может снова стать глобальным государством без предварительного поглощения Украины. Путин и его преступная клика это прекрасно понимают. Однако это понимают и те отдельные западные лидеры, поведение которых выглядит неоднозначным по поддержке Украины, что, по сути, подпитывает имперские амбиции российского тирана.

За последние больше 3,5 месяцев украинцы доказали всему миру, что мы отдельный от россиян народ, который ищет путь к западной интеграции. Украинцы, как и другие народы, ведут настоящую национально-освободительную войну с Российской империей. Но если страна, готовая пожертвовать столь многим ради будущего на Западе, проиграет, это создаст ужасный прецедент для других тоталитарных правителей, мечтающих перерисовать политическую карту мира. Однако военное поражение Путина в Украине может уничтожить российские имперские амбиции навсегда.

Россия всегда была незрелой нацией, балансирующей на грани безумия. Путин же, с его клинической манией величия, ментально находится в XIX веке. Его попытки навязать всему миру стандарты «русской цивилизации» могли бы выглядеть смешными и наивными, если бы он не пытался их реализовывать в Украине.

Можно сказать, что настоящий план Соединенных Штатов, Великобритании и их западных союзников состоит в том, чтобы настолько критически ослабить Россию, чтобы она никогда и нигде больше не могла повторить преступления против человечности, которые она сейчас совершает в Украине.

Не сложно спрогнозировать, что будет дальше, поскольку российская промышленность полностью зависит от поступления западных комплектующих и запасных частей. А отказ Европы от российского газа и нефти приведет только к обнищанию россиян и превращению их в нацию без будущего. И как только рядовой россиянин почувствует, что экономическая и социальная ситуация будет перманентно ухудшаться, тогда он может начать понимать, что что-то в государстве не так, чтобы не рассказывал ему путинский телевизор. Ситуация будет развиваться по гораздо более тяжелому и более опасному сценарию, чем это было в России в 90-х годах.

Путин не учел, что Украина – это не Грузия, не Чечня или Сирия. Он напал на 44- миллионное государство с армией, в котором немалое количество ее бойцов прошли обучение у западных военных инструкторов, и воюющих за независимость своей родины. Западные поставки оружия будут продолжать поступать, и это будет увеличивать численность российских трупов, однако Путин не учитывает потери, которые может понести российская армия.

Русская идентичность строится вокруг мифа о «загадочной русской душе». За ним, несмотря на самые страшные испытания и жестокость своих врагов (германских нацистов и монгольских орд), русские всегда побеждают и выживают благодаря своему «героическому духу». Это миф, полностью сконструированный русскими имперскими пропагандистами, такими как Достоевский.

Миф этот, пропитанный романтизмом и эмоциональной страстью, которая апеллирует к надеждам слабых и отверженных. Поскольку русские, начиная с царя Ивана Грозного, испытали угнетение своими доморощенными самодержцами, этот миф идеально для них подходит. Он действительно служит для того, чтобы держать их в подневольном состоянии, обвиняя во всех их бедах коварного врага, который уже стоит у российских границ.

Большая проблема для Путина заключается в том, что со временем этот миф изнашивается. Новые поколения россиян не хотят есть в неотапливаемой квартире сваренные кусочки сырой капусты, как это было при отрицательной температуре во время блокады Ленинграда во Второй мировой войне. Они хотят иметь свою нормальную жизнь и будущее. Вот почему Путин пока не осмелится объявить об всеобщей мобилизации, вот почему он «бомбит» собственный народ пропагандой, и почему так много людей бегут из России на Запад.

В 1975 году Хельсинкские соглашения заставили СССР несколько открыться и через 16 лет он развалился. Советские граждане, когда-то сталкиваясь с внешним миром, хотели большего. А сегодня пропаганда Путина ведет вперед проигрышное сражение против Интернета и реальности.

Обычно россияне считали себя первыми среди равных – среди европейских и азиатских народов. Поэтому и царская империя, и сталинский и постсталинский СССР активно пробовали русифицировать Украину, страны Балтии и остальные народы силой загнаны в русский Союз.

При этом Россия считала себя гегемоном не только в Евразии, но и Центральной и Восточной Европе. Москва действовала на основе колониального и покровительского мышления, зафиксированного в пакте Молотова-Риббентропа в 1939 году. Она подчинила себе страны Центральной и Восточной Европы на 40 лет, а население «периферийной части» бывшей империи – на более длительный период.

Путин нажил огромные богатства и власть посредством насилия, устрашения, коррупции, взяточничества, вымогательств, безжалостного подавления и физического уничтожения врагов и оппонентов своего режима.

Самовлюбленная особа с ограниченными знаниями, но с гиперболизированными амбициями – нарцисс, привязанный к исключительной важности своей исторической миссии. Он не остановится ни перед чем, чтобы самоутвердиться, увеличить и защитить свою власть.

Путин – это безжалостный бандит, стремящийся возродить амбиции империи, которая столетиями пыталась стать господствующей мировой силой, но никогда не достигала в этом успеха.

Несмотря на то, что у России есть некоторые черты важного государства: большое количество населения, большая площадь территорий и большая до войны с Украиной армия, этого еще явно недостаточно для того, чтобы претендовать на звание супердержавы.

Россия больна «синдром исключительности». Он привел Москву, после окончания Второй мировой войны, к ряду совершенно не нужных ей войн. Война с Украиной имеет все шансы выбить из России «синдром исключительности», который является признаком устаревшей ее болезни – империализма.

В Москве верят в то, что их «исключительность» означает, что правила, которые должны соблюдаться другими, не касаются их. И Кремль готов использовать эту свою «исключительность» для оправдания каких-либо своих преступлений. Что он и пытается делать во время войны в Украине.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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