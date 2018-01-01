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    Думки вголос

    Як путінський ресторатор обіцяв Асаду відбити у американців сирійське нафтове родовище

    Дивно, як російські міністри і чиновники обговорюють все по телефону у відкритому режимі і навіть не підозрюють, що їх можуть писати
    Мовою оригіналу Должен признаться – неделю назад я ошибся, когда сказал, что для американских СМИ, похоже, еще не дошло, что хозяин пресловутой питерской «фабрики троллей» Евгений Пригожин, главный фигурант в списке 13 российских граждан, которым с подачи спецпрокурора Роберта Мюллера предъявлены обвинения
    • Євген Кисельов

      Журналіст

    • Вчора, 22:03
    • Розсилка
    Путінський ресторатор Євген Пригожин
    Путінський ресторатор Євген Пригожин

    Дивно, як російські міністри і чиновники обговорюють все по телефону у відкритому режимі і навіть не підозрюють, що їх можуть писати

    Мовою оригіналу

    Должен признаться – неделю назад я ошибся, когда сказал, что для американских СМИ, похоже, еще не дошло, что хозяин пресловутой питерской «фабрики троллей» Евгений Пригожин, главный фигурант в списке 13 российских граждан, которым с подачи спецпрокурора Роберта Мюллера предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года, является едва ли не главным действующим лицом в другом громком скандальном деле – об уничтожении нескольких десятков или даже сотен российских наемников в Сирии.

    Оказывается, очень даже дошло. Судя по всему, не без помощи американских спецслужб. Во всяком случае, авторы подробнейшей публикации в газете «Вашингтон пост» от 22 февраля постоянно ссылаются на источники в разведслужбах США, когда рассказывают увлекательнейшую историю о том, как американцы слушали, перехватывали и записывали переговоры Пригожина с высокопоставленными сирийскими чиновниками накануне попытки захвата нефтяного месторождения в восточной Сирии возле Дейр-эз-Зора.

    В статье указаны точные даты — 24 января путинский ресторатор сообщает некоему сирийскому министру Мансуру Азаму, должность которого, видимо, соответствует должности главы администрации президента Башара Асада, что он, Пригожин, получил согласие одного российского министра – угадайте, кого? — на «быстрое и решительное наступление».

    31 января Пригожин сообщает тому же Азаму, что преподнесёт «приятный сюрприз» президенту Асаду в период с 6 по 9 февраля. Напомню, колонна, пытавшаяся захватить нефтяное месторождение под Дейр-эз-Зором была разгромлена американцами в ночь с 7 на 8 февраля.

    Что самое пикантное – кто не понял еще — после того, как американцы связались с официальными представителями российских военных в Сирии и получили заверения, что их там нет, они и открыли огонь изо всех орудий по той самой колонне.

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    Еще более пикантная деталь в статье «Вашингтон Пост» — американские спецслужбы фиксировали участившиеся накануне инцидента и сразу после его переговоры между Пригожиным и главой путинской администрацией Антоном Вайно и его заместителем, Островенко, тем самым еще и замазывая причастностью к сирийской авантюре одного из самых высокопоставленных людей в Кремле.

    Непонятно, правда, сумели они зафиксировать только факт участившихся звонков Пригожина, как сказано в статье, или тоже записывались. Волнуйтесь, г-н Вайно, — подробности в следующих публикациях.

    Удивительно конечно, как российские министры, чиновники и путинские фавориты обсуждают все по телефону в открытом режиме и даже не подозревают, что их могут писать. А их, судя по всему, пишут всех.

    Вся эта история, знаете, напоминает мне историю 1983 года с корейским «Боингом», оказавшуюся предвестницей развала Советского Союза. Тогда советские высокопоставленные политики и военные изоврались совершенно: сначала отрицали все, потом признали, что самолет все-таки был, а с третьего захода покаялись – все-таки сбили. Вот и так тут: сначала признали, что только пять, потом признали, что счет убитым идет на десятки, но мы тут, в общем-то, ни при чем, это был их личный выбор.

    Ждем, что они скажут на третий раз. Потому что новые разоблачения последуют неизбежно.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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