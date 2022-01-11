А навіщо Росії гастарбайтери – узбеки та таджики, коли у ближньому зарубіжжі повно росіян?
Чим Путін зараз займається?
Мовою оригіналу
А кто сказал, что выдавливание русских из всех окрестных стран (и Казахстан здесь не исключение) в Россию не является целью Путина?
В России большие демографические проблемы и острый дефицит рабочей силы. Поэтому Кремль вынужден поощрять иммиграцию в Россию.
А зачем России гастарбайтеры – узбеки и таджики, когда в ближнем зарубежье полно русских?
А что нужно сделать чтобы русские поехали из, допустим, Казахстана, в Россию (при том, что уровень жизни и там и там примерно одинаковый)? Правильно: настроить местное население против русских.
Именно этим Путин сейчас и занимается!
Джерело: блог Альфреда Коха