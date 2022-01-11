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    Думки вголос

    А навіщо Росії гастарбайтери – узбеки та таджики, коли у ближньому зарубіжжі повно росіян?

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

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    Керівник країни-агресора повертає росіян до дому - А навіщо Росії гастарбайтери – узбеки та таджики, коли у ближньому зарубіжжі повно росіян?
    Керівник країни-агресора повертає росіян до дому

    Чим Путін зараз займається?

    Мовою оригіналу

    А кто сказал, что выдавливание русских из всех окрестных стран (и Казахстан здесь не исключение) в Россию не является целью Путина?

    В России большие демографические проблемы и острый дефицит рабочей силы. Поэтому Кремль вынужден поощрять иммиграцию в Россию.

    А зачем России гастарбайтеры – узбеки и таджики, когда в ближнем зарубежье полно русских?

    А что нужно сделать чтобы русские поехали из, допустим, Казахстана, в Россию (при том, что уровень жизни и там и там примерно одинаковый)? Правильно: настроить местное население против русских.

    Именно этим Путин сейчас и занимается!

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    Джерело: блог Альфреда Коха

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    Теги: Росія Путін Казахстан
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    А навіщо Росії гастарбайтери – узбеки та таджики, коли у ближньому зарубіжжі повно росіян?