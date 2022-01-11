А навіщо Росії гастарбайтери – узбеки та таджики, коли у ближньому зарубіжжі повно росіян?

Чим Путін зараз займається?

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А кто сказал, что выдавливание русских из всех окрестных стран (и Казахстан здесь не исключение) в Россию не является целью Путина?

В России большие демографические проблемы и острый дефицит рабочей силы. Поэтому Кремль вынужден поощрять иммиграцию в Россию.

А зачем России гастарбайтеры – узбеки и таджики, когда в ближнем зарубежье полно русских?

А что нужно сделать чтобы русские поехали из, допустим, Казахстана, в Россию (при том, что уровень жизни и там и там примерно одинаковый)? Правильно: настроить местное население против русских.

Именно этим Путин сейчас и занимается!

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Джерело: блог Альфреда Коха

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