Токаєв заявив, що «миротворці» успішно завершили місію у Казахстані

Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану почнеться через два дні

Організація договору про колективну безпеку виводить війська з Казахстану. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив, що основна місія «успішно завершена». Про це повідомляє низва російських та казахських ЗМІ.

Зокрема, як пише sputnikKZ, з 13 січня розпочнеться поетапне виведення миротворчих сил ОДКБ, яке триватиме не більше 10 днів.

«Основна місія миротворчих сил ОДКБ успішно завершена, через два дні почнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше десяти днів», - заявив він.

Касим-Жомарт Токаєв додав, що «Казахстан юридично обґрунтовано» звернувся за допомогою до ОДКБ. За словами президента, «над підготовкою захоплення влади в Казахстані працювали професіонали».

У низці міст Казахстану представники Комітету національної безпеки залишили місце служби в період заворушень, повідомив Токаєв. За його словами, Казахстану необхідно переформатувати схему національної безпеки.

У країні сформують нові підрозділи Нацгвардії та спецназу, необхідно переглянути принципи роботи прикордонної служби, повідомив Токаєв. Президент Казахстану доручив навести лад на митному кордоні, насамперед із Китаєм.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану.

Тим часом США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Раніше повідомлялося, що Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидала війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.



