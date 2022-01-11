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    Думки вголос

    «Миротворці» не збираються йти з Казахстану

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Путін хоч раз виводив свої війська за доброї волі? - «Миротворці» не збираються йти з Казахстану
    Путін хоч раз виводив свої війська за доброї волі?
    фото з выдкритих джерел

    Токаєв тільки зараз починає розуміти в яку пастку він потрапив

    Для тих хто не вірив, що Росія з сателітами розпочала довготривалу окупацію Казахстану розкажу про крайнє засідання ОДКБ.

    Зокрема, на ньому обговорювалось питання як довго так званні миротворці будуть в Казахстані.

    Пам’ятаєте Токаєв розказував, що сили ОДКБ покинуть Казахстан за тиждень після початку миротворчі операції? Тобто максимум 15-16 січня?

    Так от. Путін сьогодні поставив крапку у питанні як надовго російські окупаційні війська зайшли в Казахстан. Сили ОДКБ будуть в Казахстані «столько, сколько нужно».

    Кому – він не уточнив. Але відповідь очевидна – самому Путіну.

    Думаю Токаєв тільки зараз починає розуміти в яку пастку він потрапив… Він хотів послабити Назарбаєва, а замість цього де факто втратив незалежність краіни. Тепер він більше не президент незалежної краіни, а генерал-губернатор російської провінції. Якого будь-якої миті усунуть, поставивши на його місце більш лояльного керівника…

    Правий був Блінкін – коли росіяни кудись приходять вони потім залишаються дуже надовго. Ми це точно знаємо.

    А поки констатуємо Путін окрім Білорусі отримав контроль за Казахстаном.

    Хто наступний?

    Узбекистан? Киргизстан? Україна?

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    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Путін Казахстан миротворці президент
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    «Миротворці» не збираються йти з Казахстану