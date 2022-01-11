«Миротворці» не збираються йти з Казахстану
Токаєв тільки зараз починає розуміти в яку пастку він потрапив
Для тих хто не вірив, що Росія з сателітами розпочала довготривалу окупацію Казахстану розкажу про крайнє засідання ОДКБ.
Зокрема, на ньому обговорювалось питання як довго так званні миротворці будуть в Казахстані.
Пам’ятаєте Токаєв розказував, що сили ОДКБ покинуть Казахстан за тиждень після початку миротворчі операції? Тобто максимум 15-16 січня?
Так от. Путін сьогодні поставив крапку у питанні як надовго російські окупаційні війська зайшли в Казахстан. Сили ОДКБ будуть в Казахстані «столько, сколько нужно».
Кому – він не уточнив. Але відповідь очевидна – самому Путіну.
Думаю Токаєв тільки зараз починає розуміти в яку пастку він потрапив… Він хотів послабити Назарбаєва, а замість цього де факто втратив незалежність краіни. Тепер він більше не президент незалежної краіни, а генерал-губернатор російської провінції. Якого будь-якої миті усунуть, поставивши на його місце більш лояльного керівника…
Правий був Блінкін – коли росіяни кудись приходять вони потім залишаються дуже надовго. Ми це точно знаємо.
А поки констатуємо Путін окрім Білорусі отримав контроль за Казахстаном.
Хто наступний?
Узбекистан? Киргизстан? Україна?
Джерело: блог Віктора Тарана