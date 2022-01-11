«За що ви застрелили стільки молодих казахів?». Відомий архітектор звернувся до президента Токаєва

Ергалі звинуватив Токаєва у тому, що мирний протест перетворився на справжнє повстання

Відомий казахський архітектор Айдар Ергалі, який раніше заявив, що Казахстан опинився під російською окупацією, звернувся до президента країни Касима-Жомарта Токаєва з відкритим листом. Лист оприлюднила сестра Ергалі, журналістка Aizhan Khamit. Вона наголосила, що її брат зараз змушений ховатися. «У дні, коли місто знаходилося в глухій блокаді, він попросив мене опублікувати цей текст», – написала вона.

Далі «Главком» публікує український переклад звернення Айдара Ергалі:

«Дорогий Касимжомарт Кемелевич!

Так, ви не дочули, я дійсно вважаю вас дорогим. Дуже дорогим. Надзвичайно.

Мені, простому громадянину Айдару Ергалі, звичайно, не зручно вас відволікати від важливих державних справ. Але знаєте, мені просто нема з ким у ці дні повної цифрової блокади поспілкуватися окрім вас. Ось ви шлете мені СМСки по десять разів на день. Розповідаєте, про що і як мені можна думати, а про що не можна. Дякую, я дуже цього потребував.

Але я маю одне маленьке уточнююче питання. Адже я не можу написати вам таку ж СМСку у відповідь, можна я задам вам її тут? Зрозуміло, що це питання не можна було поставити шалу (так називають частину казахського етносу, яка не володіє казахською мовою, не шанує казахську культуру та традиції – ред.), адже він зовсім дикий і читає по складах, але ви освічений і як здавалося адекватна й інтелігентна людина? Дайте відповідь будь ласка!

За що ви, Касимжомарт Кемелевич, застрелили стільки молодих казахів?

Ах так, ви ж пояснили мені - вони були терористами та мародерами. А скажіть, скільки саме з них ви вбили саме в торгових центрах?

Знаєте, Касимжомарт Кемелевич, у чому ваша, радянських номенклатурників, основна дурість? Ви цілком серйозно вважаєте людей ідіотами. Причому ідіотами найповнішими. Здібними вірити в терористів, які вимагають демократії. І мародерів, що йдуть під кулі. Але розумієте, ті, хто має хоч якусь голову, чудово знають, що свідомо йти під кулі можна тільки за щось таке, що значно важливіше за життя!

За Батьківщину! За переконання! За честь!

Так, вони відчайдушно штурмували ваші органи влади. Я навіть сам бачив це. Вони їх настільки ненавиділи, що готові були загинути, аби стерти їх з землі! Ну а що ви хотіли, Касимжомарт Кемелевич? Те, що відбувалося цими днями, це не марші, не протести, не демонстрації.

Це – повстання!

А під час повстання, як ви чудово знаєте, Касимжомарт Кемелевич, трапляються такі неприємності як штурми, стрілянини, заворушення та повний хаос, який у свою чергу цілком закономірно породжує і погроми, і мародерства. Такий закон жанру.

Ну а скажіть, хто винен у тому, що мирний протест перетворився на справжнє повстання: ви – Касимжомарт Кемелевич!

Ви сказали людям, що держава в нас тепер «чує». І забули додати, що то був такий жарт.

Адже люди повірили! Вони просили почути їх у соціальних мережах. Марно. Вони просили почути їх, нескінченно принижуючись та оббиваючи пороги ваших установ. Марно. Вони, нарешті, вийшли на вулиці міста, і стали кричати щосили, бо все інше було марно!

І що виявилося? Виявилося, що у вашої держави, що «чує», не те, що проблеми зі слухом - вона взагалі контужена. І ніхрена не чує!

Невже Вам не спадало на думку, що ці люди справді щось хотіли до вас донести? Щось дуже важливе. Донести, що життя стало зовсім нестерпним! Донести, що брехня, злидні, приниження та пограбування не можуть тривати нескінченно! Що країна із жахливою швидкістю скочується в прірву і треба терміново щось робити!

І тоді ні ви, ні ваш боягузливий градоначальник навіть не вдали, що це цікаво і навіть не стали зображати якусь спробу з людьми говорити?

А знаєте ще, Касимжомарт Кемелевич, у чому ваша, радянських номенклатурників, основна проблема? Ви цілком серйозно вважаєте людей трусами. Ви думаєте, що невдоволення можна легко заткнути і просто загнати назад у стійло, варто лише нагнати на них більше псів.

Але ви обманювали лише самих себе. Обурений народ миттєво перетворюється на розлючений. Він у відповідь перекинув усі ваші кордони і завдав вам нищівної поразки! Вам, звичайно, важко собі це уявити, але казахи в ті історичні дні 4-5 січня насправді повністю розгромили всі ваші сили, а ті, що залишилися, відмовилися стріляти у свій народ! Саме тому ви придушили місто руками путінських солдатів.

Знаєте, Касимжомарт Кемелевич, у чому ваше, радянських номенклатурників, основне невігластво? Ви не знаєте фізики. Та держава, якою ви нібито керуєте, технічною мовою називається «посудина під тиском». У нього є конкретна межа міцності. І чим сильніше Ви притискаєте кришку, тим далі вас викине під час вибуху.

І знаєте що ще? Якби ви були казахом, Касимжомарт Кемелевич, то знали б менталітет мого народу. Його можна обманювати, його можна морити мільйонами голодом, тиснути репресіями і розстрілювати, але його не можна змусити бути рабами! Тому що ми – казахи – вільний народ! І ще у нас дуже і дуже гарна історична пам'ять.

Ви вибачте мене за таку емоційність. Просто ті люди, яких ви, Касимжомарт Кемелевич, цими днями застрелили, були моїми братами. Вони хотіли змінити цю тяжкохвору країну на краще. Так, можливо не найефективнішим способом. Але ж іншого ви, Касимжомарт Кемелевич, їм не залишили!

Мене розривають біль та образа! Я буду у скорботі за полеглих. За тими патріотами, яких ви просто запакуєте у пластикові мішки і розчините у небутті. Зітрете їх імена і заллєте добру пам'ять бетоном пропаганди. Їхні сім'ї не отримають квартири та медальок на відміну від убитих поліцейських, весь героїзм яких полягав лише в тому, що вони не встигли втекти від власного народу.

Знаю, Касимжомарт Кемелевич, ви насправді дуже чуйна людина. Ви обов'язково надішлете мені персональну відповідь. Ваш доставник виламає мої двері, щоб її вручити, ваш слідчий розтлумачить мені його приховані смисли, ваші мордовороти докладно пояснять мені всі його нюанси. Знаю тому, що ви завжди так робили. Таким є ваш єдиний спосіб спілкування з народом.

Але я не боюсь. Моє життя, як сказав мені один аксакал на тій площі, не дорожче за життя тих хлопців на передовій.

Дорогий ви наш Касимжомарт Кемелевич! Так любий. Ви надто дорого нам, казахам, обходьтеся. Так дорого, що, боюся, ми просто більше не можемо собі дозволити. Межа міцності не дозволяє».

Зазначимо, що раніше Ергалі повідомляв, що Казахстан під російською окупацією, а ватаги мародерів – це наймані Токаєвим тітушки. Так, за словами архітектора, радикальні особи, які займалися під час протестів мародерством та грабежами, це тітушки, яких найняв Токаєв для дискредитації протесту.

При цьому Айдар Ергалі стверджує, що спостерігав події 4 січня на власні очі, але сам у них безпосередньої участі не брав. За його словами, після того, як влада нацькувала на мирних протестувальників силовиків, народ згуртувався і зумів відбити у них спецзасоби, щоб захищатися від свавілля.

Нагадаємо, що вранці 11 січня президент Токаєв заявив, що «миротворці» успішно завершили місію у Казахстані.

Також Токаєв призначив нового прем'єр-міністра Казахстану.

Тим часом США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Раніше повідомлялося, що Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидала війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.