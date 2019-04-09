У штабі Порошенка зробили заяву щодо бігбордів із Путіним



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Завдання рекламного сюжету на бігбордах – «нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент та Верховний Головнокомандувач», підкреслили у штабі Порошенка

Водночас, у штабі Порошенка зауважили, що сюжет бігбордів «не означає, ніби в команді Порошенка вважають Зеленського агентом Путіна»

У передвиборчому штабі президента Петра Порошенка заявили, що бігборди із зображенням Путіна є «офіційним рекламним продуктом, сплаченим із виборчого фонду кандидата в президенти Петра Порошенка».

Про це 9 квітня повідомляється на сторінці штабу Порошенка у соцмережі Facebook.

«У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. І це природно. Дивує інше - кількість українських експертів та політиків, які виступили на захист порушених прав Путіна. Серед них, на жаль, і офіційні представники кандидата Зеленського», - зазначили у штабі Порошенка.

У повідомленні підкреслюється, що «Путін – поза законом». «Він розв’язав війну проти України. Він анексував Крим. Він вбивця тисяч і тисяч українців. Він особисто та очолювана ним країна є найбільшою загрозою Україні та кожному громадянину, про що варто не забувати у феєричному карнавалі, в який команда Зе намагається перетворити виборчу кампанію», - заявили у штабі Порошенка.

Зазначається, що завдання рекламного сюжету на бігбордах – «нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент та Верховний Головнокомандувач, фаховий, добре освічений і досвідчений дипломат, вправний переговорник з високим міжнародним авторитетом».

«Бо завдання глави держави не розсмішити Путіна, як в планах нашого опонента. І не стати перед ним на коліна, а сміливо дивитися йому в очі і твердо захищати країну, національні інтереси та безпеку людей», - підкреслюється у повідомленні.

Водночас, у штабі Порошенка зауважили, що сюжет бігбордів «не означає, ніби в команді Порошенка вважають Зеленського агентом Путіна».

«Категорично ні. Але ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль. Врешті-решт, сам Путін сказав, що його влаштує будь-хто на посаді президента України, крім Порошенка. Але буде так, як вирішить український народ», - заявили у штабі Порошенка.

Раніше повідомлялося, що штаб Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах кандидата в президенти Петра Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів».