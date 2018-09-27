Путін почав втрачати владу в Росії

Про регіональні вибори в Росії

Партія влади «Єдина Росія» на недавніх виборах в РФ не змогла перемогти в чотирьох регіонах. Її кандидати програли вибори у Володимирській області, республіці Хакасія і Хабаровському краї, поступившись представникам Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) або Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР). А в Приморському краї, де переміг єдинорос, результати виборів скасували через фальсифікації.

Вжиті колосальні зусилля, щоб якось стабілізувати ситуацію в Росії. Влада робить величезний репресивний, пропагандистський та ідеологічний вплив на суспільство. Але це не дає ніяких результатів. Тобто проблема, з якою зіткнувся сьогодні Кремль, полягає в тому, що суспільство не сприймає цю владу. І вже не з якихось міркувань демократії і свободи слова, а просто тому, що суспільство не виживає з цією владою. Це стає все ясніше і ясніше.

У роботу пішов другий ешелон захисту влади від населення - ці фіктивні опозиційні партії ЛДПР і КПРФ. Виборів немає, зрозуміло, що це протестне голосування, адже вони навіть статтю «проти всіх» виключили. Кремль дуже недооцінює суспільство, вважаючи, що за допомогою пропагандистської кампанії все вдасться пропхати. Але не можна впихнути невпихуєме...

Так що результати були чудово прогнозовані. Кремль в паніці, тому що розуміє, що ці результати - поки делікатне повідомлення виборців, що вони більше не вірять цій владі. А далі підуть вже якісь неделікатні дії...

Дресированого виборця привчили - або припускали, що привчили - ставити галочку в потрібному місці - за «Єдину Росію», ну в крайньому разі за «Справедливу Росію». Тепер цей рефлекс зникає. Це означає, що виборець відмовляється грати в гру, яку йому нав'язує влада. Це не означає, що у виборця зараз є можливість голосувати за альтернативу. Але це означає, що наступним кроком буде вже не демонстрація нелояльності, а якісь агресивні дії.

Я думаю, що підсумки виборів - це результат дії в тому числі регіональних еліт, для яких це спосіб показати центру - можливо, непрямо - що він не справляється з регіональними завданнями, що він повинен відмовитися від силової форми відносин і ігнорування регіональних еліт. Путін поставив на губернаторські посади своїх найтупіших охоронців. Можливо, це створює відчуття безпеки. Але ж справжня безпека може виникнути там, де народ ситий, взутий, одягнений і отримує все, що йому необхідно. А не там, де замість керівника регіону стоїть навіть не генерал-губернатор, а сержант-губернатор, який не знає, як працює економіка, і займається набиванням власних кишень.

У регіональних еліт повинен був виникнути, і ось виник - вибір виживати всупереч вказівкам Кремля або померти разом з населенням, підкоряючись Кремлю і виконуючи всі доручення центру. Регіональні еліти вмирати не хочуть.

Джерело: Апостроф

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