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    Тереза Мей з трибуни ООН звинуватила РФ в порушенні міжнародних норм

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    Тереза Мей з трибуни ООН звинуватила РФ в порушенні міжнародних норм

    Мей заявила, що РФ винна у використанні хімзброї, а також захоплені територій

    Виступаючи в Нью-Йорку на 73-й сесії Генасамблеї ООН прем’єр Британії Тереза Мей заявила, что Росія безцеремонно порушує міжнародні норми захоплюючи території, а також використовую хімічну зброю в інших країнах.

    Про це повідомляє Deutsche Welle

    Прем’єр Британії звинуватила РФ в безцеремонному порушенні міжнародних норм, серед яких захоплення суверенних територій, а також застосування хімічної зброї на території Великої Британії.

    Вона назвала огидним отруєння екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері, відповідальність за що прем’єр Британії поклала на спецслужби РФ.

    Нагадаємо, в Генасамблеї ООН президент України заявив, що Москва має відчути силу міжнародного права. Українська сторона ініціювала низку справ проти РФ в міжнародних судах.

    Росія ООН отруєння Тереза Мей президент
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