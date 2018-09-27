Санкції в дії: російським підприємствам закривають доступ до американських технологій

А як було важко Україні ініціювати проти Росії перші санкції! Навіть говорити в Європі і світі про санкції проти «великої Росії» було важко. А зараз усе, як по накатаній, з Божою поміччю. Ані тижня без нових, корисних санкцій!

Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній, дії яких суперечать національним інтересам Сполучених Штатів.

Відповідний документ розміщений на сайті Федерального реєстру США, від 26 вересня 2018 року санкції повинні будуть вступити в силу.

Російським підприємствам, які потрапили у список, фактично закривають легальний доступ до американських товарів і технологій. Правила також забороняють реекспорт та передачу всередині Росії таких товарів, тобто дотримуватися обмежень зобов’язані будь-які компанії, незалежно від національності і країни надсилання товару, якщо продукт має американське походження.

Науково-дослідний інститут «Вектор», науково-виробниче підприємство (НВП) «Гамма», компанія «Сайрус Системс» і група компаній «Інфотекс» звинувачують в тому, що вони сприяли зловмисній діяльності РФ у кіберпросторі.

Науково-виробниче підприємство підводних технологій «Океанос» і компанія «Дайвтехносервіс» звинувачують у наданні підтримки військово-морському флоту Росії і постачанні військовим обладнання.

«Дайвтехносервіс» у червні 2018 року внесли до списку санкцій Мінфіну США. Тоді заявляли, що компанія поставляє спецслужбам Росії обладнання для підводних робіт, що створює загрозу комунікаціям, які зв’язують США з Європою.

Ще п’ять російських компаній – «Аэрокомпозит», Обнінське науково-виробниче підприємство «Технология», конструкторське бюро «Авиадвигатель», науково-виробнича корпорація «Системи прецизійного приладобудування» (АТ «НПК» СПП «) і Воронезький НДІ «Вега» – внесені в чорний список Мінторгу США за підтримку діяльності російських компаній військової аерокосмічної галузі.

Крім того, до списку санкцій включена група компаній Nilco Group, що має офіси не тільки в Москві, але і в Мінську та Тегерані. Причиною введення санкцій щодо Nilco названо її участь в наданні матеріальної підтримки іранській ракетній програмі.

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