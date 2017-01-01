Чому Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю
- Сьогодні, 17:30
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Ефектний піар-хід від Трампа
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Вот все думаю над тем, в чем был смысл признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.
Как вариант, Трамп пытается показать еврейскому лобби в США, что он принес хоть какую-то пользу своему союзнику Израилю на Ближнем Востоке.
Поскольку пока особо похвастаться Трампу нечем. Единственный успех - это мирный процесс в Сирии в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина.
По Ирану Трамп пока ничего не решил с помощью той же «Большой сделкой».
Мало того, Ближний Восток активно подпадает под влияние России - и Турция, и Сирия, и Иран с Ираком. И даже уже Саудовская Аравия.
Поэтому признание Иерусалима - это просто эффектный пиар-шаг Трампа. А вот эффективный ли в международном плане - большой вопрос...
Джерело: блог Дмитра Корнійчука