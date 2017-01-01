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    Думки вголос

    Чому Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

    Ефектний піар-хід від Трампа
    Мовою оригіналу Вот все думаю над тем, в чем был смысл признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.Как вариант, Трамп пытается показать еврейскому лобби в США, что он принес хоть какую-то пользу своему союзнику Израилю на Ближнем Востоке. Поскольку пока особо похвастаться Трампу нечем. Единственный успех - это мирный процесс в Сирии в рамках
    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 17:30
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Ефектний піар-хід від Трампа

    Мовою оригіналу

    Вот все думаю над тем, в чем был смысл признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.
    Как вариант, Трамп пытается показать еврейскому лобби в США, что он принес хоть какую-то пользу своему союзнику Израилю на Ближнем Востоке.

    Поскольку пока особо похвастаться Трампу нечем. Единственный успех - это мирный процесс в Сирии в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина.

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    По Ирану Трамп пока ничего не решил с помощью той же «Большой сделкой».

    Мало того, Ближний Восток активно подпадает под влияние России - и Турция, и Сирия, и Иран с Ираком. И даже уже Саудовская Аравия.

    Поэтому признание Иерусалима - это просто эффектный пиар-шаг Трампа. А вот эффективный ли в международном плане - большой вопрос...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    США Ізраїль Дональд Трамп
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