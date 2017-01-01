Чому Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Ефектний піар-хід від Трампа

Мовою оригіналу Вот все думаю над тем, в чем был смысл признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.Как вариант, Трамп пытается показать еврейскому лобби в США, что он принес хоть какую-то пользу своему союзнику Израилю на Ближнем Востоке. Поскольку пока особо похвастаться Трампу нечем. Единственный успех - это мирный процесс в Сирии в рамках

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Дональд Трамп

Ефектний піар-хід від Трампа

Мовою оригіналу

Вот все думаю над тем, в чем был смысл признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Как вариант, Трамп пытается показать еврейскому лобби в США, что он принес хоть какую-то пользу своему союзнику Израилю на Ближнем Востоке.

Поскольку пока особо похвастаться Трампу нечем. Единственный успех - это мирный процесс в Сирии в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина.

По Ирану Трамп пока ничего не решил с помощью той же «Большой сделкой».

Мало того, Ближний Восток активно подпадает под влияние России - и Турция, и Сирия, и Иран с Ираком. И даже уже Саудовская Аравия.

Поэтому признание Иерусалима - это просто эффектный пиар-шаг Трампа. А вот эффективный ли в международном плане - большой вопрос...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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