Путін врахував статегічні помилки Російської імперії та СРСР
Утримати багатонаціональну імперію можна тільки двома методами
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Для понимания действий России надо хорошо знать российскую историю.
А там ничего не меняется веками. Удержать эту многонациональную империю можно только двумя методами.
Первый – это сильная власть. А по сути – диктатура. Или царизм. Название роли не играет.
Второй – постоянно показывать населению, что кругом враги, с которыми надо бороться. Будь-то война, газ или иные технологии. То есть – постоянно должна проходить мобилизация населения вокруг царя против врагов.
По сути, Путин просто играет по тем правилам, по которым Россия живет веками. И именно таков запрос населения.
Правда, Путин учёл истерическое ошибки времён российской империи и СССР. Ключевая из которых заключалось в попытке интеграции «чужеродных» Белорусии и Украины, что в итоге раз за разом все равно приводило к развалу империи.
Именно поэтому Путин забрал у Украины Крым и Донбасс. Ключевые элементы, нужные России. И возвращать не намерен. И ни о каком возрождении СССР-2 никто не мечтает. Задача постоянно дестабилизировать ситуацию в Украине, используя ее как «пугало» для миллионов россиян. И рассказывал басни про «антиРоссию» под боком, из-за которой нельзя расслабляться.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука