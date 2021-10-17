Путін врахував статегічні помилки Російської імперії та СРСР

Утримати багатонаціональну імперію можна тільки двома методами

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Для понимания действий России надо хорошо знать российскую историю.

А там ничего не меняется веками. Удержать эту многонациональную империю можно только двумя методами.

Первый – это сильная власть. А по сути – диктатура. Или царизм. Название роли не играет.

Второй – постоянно показывать населению, что кругом враги, с которыми надо бороться. Будь-то война, газ или иные технологии. То есть – постоянно должна проходить мобилизация населения вокруг царя против врагов.

По сути, Путин просто играет по тем правилам, по которым Россия живет веками. И именно таков запрос населения.

Правда, Путин учёл истерическое ошибки времён российской империи и СССР. Ключевая из которых заключалось в попытке интеграции «чужеродных» Белорусии и Украины, что в итоге раз за разом все равно приводило к развалу империи.

Именно поэтому Путин забрал у Украины Крым и Донбасс. Ключевые элементы, нужные России. И возвращать не намерен. И ни о каком возрождении СССР-2 никто не мечтает. Задача постоянно дестабилизировать ситуацию в Украине, используя ее как «пугало» для миллионов россиян. И рассказывал басни про «антиРоссию» под боком, из-за которой нельзя расслабляться.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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