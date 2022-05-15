Розрахунок Путіна. Що пішло не так?

Тепер Захід диктуватиме Путіну свої умови

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Многие говорят, что Путлер сошел с ума, но я не отношусь к их числу.

Путлер – это циничный и кровавый товарищ, но безрассудством он не отличается.

Территориальная экспансия Путлера всегда базировалась на «договорняках». И он знал, что ему не будет никакого наказания.

Так было в 2014 году в Крыму и на Донбассе. Путлер сначала получил четкие гарантии, что Запад не будет вмешиваться. А потом начал откусывать территории Украины.

В 2022 году Запад давал Путлеру такие же гарантии. Недаром постоянно рассказывали, что Украина продержится три дня, никакого оружия Украина не получит и так далее. Я даже уверен, что были согласованы территории, которые может взять себе Путлер.

Вопрос в том, что же пошло не так?

Во-первых, просчитались с уровнем сопротивления украинцев. Заходить в Киевскую область – это была стратегическая ошибка.

Во-вторых, Путлер перешел черту уровнем жестокости. В первую очередь – с убийством мирных людей. Западные дружки уже не могли прикрывать Путлера после такого.

В-третьих, полная импотентность российской армии, которую Путлер показал на весь мир, дал возможность его «партнерам» из США переиграть «договорняки». Поскольку Путлер уже стал не на равных, а слабаком, неспособным победить даже в мирной Украине. И теперь Путлеру будут диктовать условия.

И в итоге все «договорняки», которые были перед «спецоперацией», уже не действуют. А Путлер в истерике начал грозить ядерным оружием и использовать газовый шантаж, что еще сильнее настроило против него западных «дружков».

Поэтому реально сейчас в Кремле не знают, как выйти из ситуации. А Запад пока не помогает Путлеру сохранить красивое лицо…

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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