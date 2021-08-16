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    Думки вголос

    Смерть мера Кривого Рогу б'є в першу чергу по рейтингу влади

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

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    Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов загинув 15 серпня 2021 року - Смерть мера Кривого Рогу б'є в першу чергу по рейтингу влади
    Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов загинув 15 серпня 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Чому так відбувається?

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    Смерть мэра родного города президента – знаковое событие. И пока силовики отрабатывают версии – убийство, самоубийство или смерть по неосторожности, президент нервничает. И нервничает не зря: эта смерть непосредственно бьет по его рейтингу, потому как привлекает внимание к истории его взаимоотношений с родным городом. Очень неприглядной истории, кстати.

    На президентских и парламентских выборах 2019 года Зеленский получил в Кривом Роге максимум голосов . Но уже на местных выборах 2020 года он их растерял: кандидат от «Слуги народа» при личной поддержке президента проиграл в первом туре действующему на тот момент мэру Юрию Вилкулу: действующий мэр набрал почти 45%, «слуга народа» – 26%.

    Это поражение Зеленский воспринял как личное. Сразу после первого тура возникла команда задержать Вилкула по надуманному делу, по которому ему вручили повестку и вызвали для вручения подозрения. Он через время был вынужден снять свою кандидатуру с выборов. Две перенесенные Вилкулом в это время операции на сердце не добавляют позитива в общий образ президента в этой ситуации.

    Снятие с выборов действующего мэра, выигравшего первый тур, в городе было воспринято как давление. Это послужило дополнительной мобилизацией избирателей, которые отдали голоса во втором туре за оппонента Зеленского: Павлов набрал почти 57%, «слуга народа» – чуть больше 40%.

    Зеленский очень чувствительно воспринял поражение в родном городе и проявил себя очень мелко: натравил на городскую власть все правоохранительные органы. До настоящего времени в городе не прекращаются обыски и подозрения работникам городской администрации.

    И вот мэра Кривого Рога – родного города президента, находят мертвым. Независимо от истинной причины смерти, это создаёт большие проблемы для Офиса президента. В первую очередь - рейтинговые и имиджевые. Ведь у Банковой не так много возможностей для маневра: что бы не установила полиция в результате расследования, все будет против власти, поскольку она «кошмарила» неугодного мэра. А тут еще необходимость проведения досрочных выборов, на которых опять поднимется на поверхность неудачная история предыдущих выборов…

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кримінал вбивство Кривий Ріг смерть
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    Смерть мера Кривого Рогу б'є в першу чергу по рейтингу влади