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    Підступний план «Газпрому». Ключова небезпека для України, яку не помічає влада

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

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    Підступний план «Газпрому». Ключова небезпека для України, яку не помічає влада

    Дефіцит російського газу закриває тему з «європейським газом» для України

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    Пока Офис президента загаживает информационное пространство всяким бредом, мы не замечаем ключевую опасность для Украины.

    А именно: «Газпром» ежемесячно снижает транзит газа через Украину, несмотря на контрактные обязательства. Плюс – минимизировал поставки газа в Европу.

    Что это значит?

    Первое: если транзит через Украину будет такой же минимальный, то нас ожидает коллапс отопительного сезона. Поскольку мы физически зимой не сможем выбрать из транзитной трубы необходимые объёмы, даже если и будем иметь возможность возместить их из ПХГ и мифическим европейским газом на границе.

    Проще говоря, на Юго-Востоке и в Центре мы получим газовый коллапс, поскольку мы физически не можем доставить туда газ из ПХГ.

    Зачем Москва это делаем – все прекрасно понимают. Чтобы ползли на коленях договариваться о закупках газа с соответствующими политическими условиями.

    Второе: Москва создаёт искусственный дефицит газа в европейских ПХГ.

    С одной стороны, это нагоняет рекордную цену. С другой – заставляет Европе не мешать запустить «Северный поток-2». Ведь именно через него пойдут основные объёмы зимой.

    Третье: дефицит российского газа закрывает тему с «европейским газом» для Украины.

    Как работает схема? Украина брала и берет газ из транзитной трубы. А потом в Словакии из другой трубы тем же российским газом компенсировалась разница взятых объёмов. И это называлось «Мы купили Европейский газ». Стоит Москве создать дефицит газа в Словакию и Польше – и никакого «европейского газа» для замены просто физически не будет.

    Вот те реальные вызовы, которые надо обсуждать. А не низкопробные интервью Зеленского или его бесполезный визит в Вашингтон…

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: газ Газпром транзит
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    Підступний план «Газпрому». Ключова небезпека для України, яку не помічає влада