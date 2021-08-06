Підступний план «Газпрому». Ключова небезпека для України, яку не помічає влада

Дефіцит російського газу закриває тему з «європейським газом» для України

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Пока Офис президента загаживает информационное пространство всяким бредом, мы не замечаем ключевую опасность для Украины.

А именно: «Газпром» ежемесячно снижает транзит газа через Украину, несмотря на контрактные обязательства. Плюс – минимизировал поставки газа в Европу.

Что это значит?

Первое: если транзит через Украину будет такой же минимальный, то нас ожидает коллапс отопительного сезона. Поскольку мы физически зимой не сможем выбрать из транзитной трубы необходимые объёмы, даже если и будем иметь возможность возместить их из ПХГ и мифическим европейским газом на границе.

Проще говоря, на Юго-Востоке и в Центре мы получим газовый коллапс, поскольку мы физически не можем доставить туда газ из ПХГ.

Зачем Москва это делаем – все прекрасно понимают. Чтобы ползли на коленях договариваться о закупках газа с соответствующими политическими условиями.

Второе: Москва создаёт искусственный дефицит газа в европейских ПХГ.

С одной стороны, это нагоняет рекордную цену. С другой – заставляет Европе не мешать запустить «Северный поток-2». Ведь именно через него пойдут основные объёмы зимой.

Третье: дефицит российского газа закрывает тему с «европейским газом» для Украины.

Как работает схема? Украина брала и берет газ из транзитной трубы. А потом в Словакии из другой трубы тем же российским газом компенсировалась разница взятых объёмов. И это называлось «Мы купили Европейский газ». Стоит Москве создать дефицит газа в Словакию и Польше – и никакого «европейского газа» для замены просто физически не будет.

Вот те реальные вызовы, которые надо обсуждать. А не низкопробные интервью Зеленского или его бесполезный визит в Вашингтон…

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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