Чому у піарників Гройсмана сумні обличчя

«В святість Гройсмана вже ніхто не вірить»

Мовою оригіналу Пиарщик Гройсмана, представитель Кабмина в Раде и одновременно нардеп от БПП Денисенко написал, что это «Нефтегаз» хочет повысить тарифы на газ для населения, а не Гройсман. Точно. И Гройсман не подписывал распоряжение Кабмина весной 2016-го о повышении цена на газ до 7 грн за куб. И не Гройсман подписывался под

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Володимир Гройсман

«В святість Гройсмана вже ніхто не вірить»

Мовою оригіналу

Пиарщик Гройсмана, представитель Кабмина в Раде и одновременно нардеп от БПП Денисенко написал, что это «Нефтегаз» хочет повысить тарифы на газ для населения, а не Гройсман.

Точно. И Гройсман не подписывал распоряжение Кабмина весной 2016-го о повышении цена на газ до 7 грн за куб.

И не Гройсман подписывался под правками в меморандум с МВФ, где обещал принять формулу привязки цены на газ к импортной стоимости. А именно эта формула обязывает повысить весной цену на газ минимум на 10%.

Лица у пиарщиков Гройсмана скучные. В святость их шефа никто не поверит...

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Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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