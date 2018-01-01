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    Думки вголос

    Чому у піарників Гройсмана сумні обличчя

    «В святість Гройсмана вже ніхто не вірить»
    Мовою оригіналу Пиарщик Гройсмана, представитель Кабмина в Раде и одновременно нардеп от БПП Денисенко написал, что это «Нефтегаз» хочет повысить тарифы на газ для населения, а не Гройсман. Точно. И Гройсман не подписывал распоряжение Кабмина весной 2016-го о повышении цена на газ до 7 грн за куб. И не Гройсман подписывался под
    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 17:39
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    «В святість Гройсмана вже ніхто не вірить»

    Мовою оригіналу

    Пиарщик Гройсмана, представитель Кабмина в Раде и одновременно нардеп от БПП Денисенко написал, что это «Нефтегаз» хочет повысить тарифы на газ для населения, а не Гройсман.

    Точно. И Гройсман не подписывал распоряжение Кабмина весной 2016-го о повышении цена на газ до 7 грн за куб.

    И не Гройсман подписывался под правками в меморандум с МВФ, где обещал принять формулу привязки цены на газ к импортной стоимости. А именно эта формула обязывает повысить весной цену на газ минимум на 10%.

    Лица у пиарщиков Гройсмана скучные. В святость их шефа никто не поверит...

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    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Володимир Гройсман МВФ газ тарифи Нафтогаз України
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