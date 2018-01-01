Чому у піарників Гройсмана сумні обличчя
- Сьогодні, 17:39
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«В святість Гройсмана вже ніхто не вірить»
Мовою оригіналу
Пиарщик Гройсмана, представитель Кабмина в Раде и одновременно нардеп от БПП Денисенко написал, что это «Нефтегаз» хочет повысить тарифы на газ для населения, а не Гройсман.
Точно. И Гройсман не подписывал распоряжение Кабмина весной 2016-го о повышении цена на газ до 7 грн за куб.
И не Гройсман подписывался под правками в меморандум с МВФ, где обещал принять формулу привязки цены на газ к импортной стоимости. А именно эта формула обязывает повысить весной цену на газ минимум на 10%.
Лица у пиарщиков Гройсмана скучные. В святость их шефа никто не поверит...
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Джерело: блог Дмитра Корнійчука