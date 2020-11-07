Битва за результати виборів у США: ситуація загострюється

Епопея з битвою за результати виборів в США триває, і сьогодні вже остаточно перейшла в розряд юридичних баталій

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В штате Невада резко замедлился подсчет оставшихся 24% голосов. На фоне неопределенности в результатах голосования и тотального недоверия всех друг к другу, это породило множество слухов о попытке Трампа повлиять на исход выборов в этом штате, где Джо Байден лидирует с отрывом в лишь 0,9% (11 438 голосов).

Штат Невада «весит» 6 голосов выборщиков. Если Байден их возьмет, он победит на выборах президента, набрав ровно 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в президентской гонке.

Большая часть оставшихся голосов - из округа Кларк с центром в Лас-Вегасе, где живет большая часть населения штата. В 2016 году этот округ взяла Хиллари Клинтон, и это обеспечило ей тут победу.

Необъяснимая медлительность Невады в подсчете судьбоносных голосов стала общенациональным мэмом, которым американцы скрашивают сегодняшний день.

Тем временем, штаб Дональда Трампа подал несколько судебных исков в ключевых штатах, где продолжается подсчет голосов по почте. Они требуют остановить подсчет голосов и пересчитать результаты в нескольких округах якобы из-за массовых нарушений и фальсификаций.

Еще два иска подали в Филадельфии и штате Невада, утверждая, что их наблюдателям «не предоставляют полный доступ ко всем аспектам процесса подсчета бюллетеней». Кроме того, Трамп анонсировал подачу судебного иска против руководства штата Невада за «мошенничество на выборах».

В Филадельфии и Мичигане иски Трампа местный суд уже отклонил. Остальные все еще рассматриваются. Из-за этого в Пенсильвании и Мичигане ненадолго приостанавливали подсчет голосов, но затем возобновили.

Разрыв между кандидатами в ключевых штатах продолжает сокращаться, и сейчас является опасно минимальным, предоставляя достаточно поля, чтобы спекулировать на результатах выборов и их легитимности, тем самым раззадоривая людей на улицах.

В штате Джорджия при подсчете 99% голосов разрыв между Байденом и Трампом составляет всего лишь 12 845 голосов, это меньше 0,3%. В 2016 году Трамп победил тут Клинтон с отрывом в 200 тысяч (5%).

Сейчас остается подсчитать всего 47 тысяч бюллетеней. В основном - из округа Чатэм с центром в городе Саванна. Это тоже считается про-демократическим округом, где 4 года назад Клинтон победила Трампа, хоть и проиграла весь штат.

В штате Пенсильвания посчитали 91% голосов. Дональд Трамп все еще лидирует с отрывом в 2,1% (108 тыс. голосов). Его штаб пытается остановить подсчет голосов, утверждая, что демократы подтасовывают выборы. В связи с судебными исками, в одном из округов в Пенсильвании уже приостановили подсчет голосов до завтра. Осталось посчитать порядка 370 тысяч бюллетеней.

В штате Северная Каролина отрыв между кандидатами - 1,4% (77 тыс. голосов). Лидирует Дональд Трамп. Но посчитать надо еще 6% бюллетеней. Но не все из них они еще получили по почте. Ждать могут по закону до 12 ноября. Соответственно, в случае затягивания времени и на фоне судебных баталий, подсчет может затянуться до следующей недели.

Ну и подсчет голосов продолжается в штате Аризона. Хоть его и признали за Байденом, там осталось посчитать еще 450 тысяч голосов, из которых большинство - округ Марикопа с центром в городе Финикс. В 2016 году там победил Трамп, и его сторонники надеются, что оставшиеся бюллетени смогут изменить ситуацию в пользу президента.

Судебная битва между Трампом и Байденом, скорее всего, еще больше расшатает политическую систему в США и основы взаимоотношений между разными социальными группами, подрывая легитимность выборов в восприятии населения.

Если дело дойдет до Верховного суда США, то и он станет жертвой тотального кризиса доверия между людьми, между обществом и властью и между группами элит в власти. Даже судебное решение вряд ли изменит мнение сторонников Байдена и Трампа по отношению к выборам и друг к другу.

Джерело: блог Іллі Куси

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