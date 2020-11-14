Драма Дональда Трампа. Як нарцис став «кульгавою качкою»

«Він знає, що все скінчено... Але замість того, щоб поступитися, починає вигадувати фантастичні сценарії»

Підрахунок голосів у Сполучених Штатах добіг кінця. Чинний президент Дональд Трамп, який спершу погрожував опоненту численними судами, тепер трохи заспокоївся. Про суди тепер помовкує і планує дрібні капості Джо Байдену.

Результати президентських виборів у США 2020 року

Насправді ж для Трампа майбутній виїзд з Білого дому – страшна драма. The New York Times із посиланням на словами радників Трампа пише, що чинний президент не може заспокоїтися і вже планує реванш. Трамп розмірковує над висуненням своєї кандидатури на виборах у 2024 році, тоді йому, як і нині Байдену, виповниться 78 років.

На тижні, що минає, у Білому домі відбулась зустріч Трампа зі старшими радниками, на якій вони намагалися переконати президента змиритися з поразкою. «Він знає, що все скінчено... Але замість того, щоб поступитися, починає придумувати фантастичні сценарії, щоб зачепитися за владу», – сказав співрозмовник видання.

Психічні особливості «кульгавої качки»

Нагадаємо, одразу після інавгурації Трампа на початку 2017 року низка американських психіатрів заявили, що на той момент новоявлений президент США страждає на розлад особистості, причому в особливій формі: злоякісного нарцисизму – суміш з нарцисизму, антисоціальних розладів особистості, агресії і садизму. Це думка не лише американських лікарів. Німецький невролог і психіатр Карл-Йоахим Цандер у 2017-му ставив схожий діагноз: він казав, що Дональд Трамп має психічні відхилення у вигляді схильності до нарцисизму. «Щоправда, нарцисизм може проявлятися в м'якій формі, справляти на особистість позитивний ефект і навіть сприяти успіху в житті. Однак для оточуючих подібні особливості завжди спричиняють дискомфорт», – зазначав він. Фахівець висловлював сумнів у тому, що Трамп зможе протриматися на посаді впродовж чотирьох років. Але цей прогноз не справдився.

Влітку цього року єдина племінниця президента США Мері Трамп у своїй книзі виступила з твердженням, що американський лідер має всі клінічні ознаки самозакоханості. Такі висновки жінці дозволив зробити її докторський ступінь з клінічної психології. «Патології Дональда носять комплексний характер, а його поведінка часом настільки незрозуміла, що для того, щоб поставити точний і зважений діагноз, необхідне було б проведення цілого набору психологічних і нейрофізіологічних тестів, на які він ніколи не погодиться. Самозакоханість господаря Білого дому не дозволяє йому тверезо дивитися на речі і приймати рішення, виходячи з ситуації, що складається, або керуватися чіткою стратегією», – зазначає вона.

Нарцис, який звик завжди досягати успіху та насолоджуватися владою, за кілька днів став «кульгавою качкою» (lame duck). Так в Америці називають людину, яка формально залишається при владі, але вже втрачає повноваження. Дональду Трампу було дуже важко прийняти поразку, розказала днями єдина племінниця президента США Мері Трамп в інтерв'ю Bild.

«Він психічно не здатний визнати свою поразку. Його батько завжди казав йому: найгірше – це програти. Тому він не буде вітати Джо Байдена з перемогою. Трамп – людина, яка завжди брехала, коли йому це було вигідно. Зараз він бреше сам собі. Я думаю, в глибині душі він дійсно переконаний, що виграв», – зазначила Мері.

Мері: «Трамп хоче насолодитися останніми днями своєї влади»

Племінниця Трампа наводить ще кілька прикладів особливої поведінки дядька. «Нещодавно він стверджував, що у нього не німецьке, а шведське коріння – це абсолютно неправда. Його, напевно, коробить, що канцлер Німеччини Меркель давно привітала його суперника Байдена з перемогою», – пояснила Мері.

Родичка президента США, який добуває свою каденцію, стверджує, що «Дональд – вкрай нестабільна особистість. «І зараз він відчуває гнів і страх. Тому звільняє людей, як, наприклад, міністра оборони Марка Еспера, – з помсти. Він хоче насолодитися останніми днями своєї влади», – зазначила вона.

Однак лише на тому, щоб змиритися із втратою влади та виїхати з Білого дому проблеми Трампа не закінчуються – він може втратити своє місце не лише на Капітолійських пагорбах, а й взагалі в американській політиці. Оцінюючи перспективи Трампа у Республіканській партії, Мері зазначила: «У Дональда складне становище. Республіканці показали зовсім не поганий результат, тому поразку йому доведеться записати на свій власний рахунок».

Допис Трампа у Twitter

5 листопада Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах. Відповідний . У наступній публікації він написав: «Будь-який голос, який прийшов після дня виборів, не буде враховуватися». Проте цей допис адміністрація соцмережі приховала за ярликом про ймовірне введення в оману.

За добу до того, 4 листопада, коли Байден став відчутно вириватися вперед за кількістю голосів, штаб Дональда Трампа подав позов в Мічигані з вимогою призупинити підрахунок голосів. Тоді представникам штабу чинного президента нібито не надали доступ до місць підрахунку голосів. Перед тим Дональд Трамп у себе у соцмережі задовго до того, як підрахунок добіг кінця, заявив про свою перемогу. Тоді адміністрація Twitter теж приховала цей допис Трампа.

Гарвардський історик Сергій Плохій називає таку поведінку Трампа абсолютно безпрецедентною серед глав держав і урядів в західних демократичних країнах. Навіть у військових диктатурах правителі в більшості випадків визнають результати виборів і йдуть у випадку програшу, зазначає німецьке видання Der Tagesspiegel

«Президент сам оголошує себе переможцем, хоча результати виборів свідчать про протилежне. Люди в країні виходять на вулицю, щоб виступити за визнання своїх голосів... Нещодавно такою поведінкою привернув увагу міжнародних ЗМІ Олександр Лукашенко в Білорусі. Однак тепер так поводиться президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який відмовляється визнавати результати виборів у своїй країні», – йдеться у статті.

В українських користувачів соцмереж виникла ще одна асоціація – з президентом втікачем Віктором Януковичем з його закликом-мемом «Астанавітєсь!»

Нерадісне майбутнє Трампа

Пережити виїзд з Білого Дому та позбавлення влади – це ще не всі складнощі, з якими Дональд Трамп зустрінеться через кілька тижнів. Окрім психологічних проблем над ним нависають ще й юридичні. Зокрема, спеціальний прокурор Роберт Мюллер знайшов докази, що Трамп перешкоджав правосуддю у щонайменше у трьох справах. Крім того, він 10 разів намагався зірвати розслідування втручання Росії у вибори в США у 2016 році. Проти Трампа також є десятки цивільних позовів, а також низка проблем, які випливають з минулорічного розслідування у справі про імпічмент: про використання військову допомогу США для того, щоб змусити Україну зробити йому політичну послугу (щодо кримінального розслідування проти сина Байдена Хантера). Трампу також закидають фальсифікацію документів з оцінкою його активів, щоб отримати позики від банку. Окружний прокурор Сайрус Венс сказав, що він перевіряє потенційні «великі й затяжні кримінальні дії» з боку Trump оrganization. Зокрема, компанію підозрюють в страховому й банківському шахрайстві. Справа дійшла аж до розгляду у Верховному суді.

Трамп заперечував всі ці підозри. Він часто називав розслідування проти себе містифікаціями й полюванням на відьом. Через 10 тижнів, коли Трамп буде позбавлений президентської недоторканості, усі ці проблема впадуть йому на голову.

Крім того, до втрати президентського крісла, можливого вильоту з великої політики та майбутніми тривалими судовими справами, Трамп може втратити й шлюб: красуня Меланія Трамп, за даними західних ЗМІ, начебто після завершення каденції у Білому домі має намір подати на розлучення, бо шлюб з Дональдом був «діловим».

Меланія рахує години до роз’їзду? Фото: Flickr.com

Тим часом картинка, яку створив сам Трамп спробами зачепитися за владу усіма можливими способами, встигла налякати його суперників: виборчий штаб Джо Байдена попередив, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому, якщо він не забажає покинути колишнє робоче місце добровільно, пише CNN.

Речник штабу Байдена Ендрю Бейтс заявив: «Як ми сказали 19 липня, на цих виборах рішення приймає американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатний вивести порушників з Білого дому».

«Робитиме нерви» Байдену

Трамп зберігатиме владу до 20 січня. Тобто впродовж наступних 10 тижнів він ще матиме повноваження. Зазвичай, у цей період колишній та новообраний президенти зустрічалися для обговорення перехідних процесів у Білому домі та поза ним.

Обама почав передавати справи Трампу одразу після виборів. Трамп не поспішає робити те саме з Байденом

Приміром, колишній президент США Барак Обама розпочав діалог з Трампом ще 10 листопада (2016 року), тоді він офіційно запросив свого наступника відвідати Білий дім, нагадує CTV News.

«Однак, схоже, на можливого майбутнього президента США Байдена чекає «непростий» перехідний період», – зауважує Марк Лебо, професор політології із Західного університету, натякаючи, що Трамп, який вже мріє про балотування у 2024-му, не поспішатиме передавати справи Байдену.

Наталія Сокирчук, «Главком»