Місцеві вибори: ЦВК внесла зміни до складу виборчкомів
Всього комісія припинила повноваження 5312 членів територіальних виборчих комісій
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
З них - 367 голів ТВК, 312 заступників голів ТВК, 372 секретарів ТВК, 4 261 члена ТВК.
Раніше в ЦВК повідомили, що запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня не завадить проведенню другого туру місцевих виборів в громадах країни. Другий тур відбудеться, попри карантинні обмеження.
У громадянській мережі ОПОРА вважають, що через карантин і показники захворюваності явка на повторному голосуванні буде значно нижча, ніж у першому турі місцевих виборів.
Нагадаємо, в неділю, 15 листопада, другий тур місцевих виборів відбудеться в Одесі, Сумах, Херсоні та ще чотирьох містах України.