Місцеві вибори: ЦВК внесла зміни до складу виборчкомів

Всього комісія припинила повноваження 5312 членів територіальних виборчих комісій

На засіданні Центральна виборча комісія вкотре внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій. Всього комісія припинила повноваження 5312 членів територіальних виборчих комісій.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

З них - 367 голів ТВК, 312 заступників голів ТВК, 372 секретарів ТВК, 4 261 члена ТВК.

Раніше в ЦВК повідомили, що запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня не завадить проведенню другого туру місцевих виборів в громадах країни. Другий тур відбудеться, попри карантинні обмеження.

У громадянській мережі ОПОРА вважають, що через карантин і показники захворюваності явка на повторному голосуванні буде значно нижча, ніж у першому турі місцевих виборів.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада, другий тур місцевих виборів відбудеться в Одесі, Сумах, Херсоні та ще чотирьох містах України.