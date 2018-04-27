Парламент Вірменії може призначити нові вибори

1 травня буде скликане спеціальне засідання парламенту для призначення нового прем’єр-міністра

Президент Вірменії Армен Сарґсян припускає, що парламент може призначити нові вибори. Про це він заявив в інтерв’ю вірменській службі Радіо Свобода. «Ця дискує завершиться в парламенті з призначенням нового прем’єр-міністра, а пізніше – нового уряду. І, може, парламент буде голосувати також за те, що найближчим часом будуть



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Вірменський парламент 1 травня обере нового главу уряду,

1 травня буде скликане спеціальне засідання парламенту для призначення нового прем’єр-міністра

Президент Вірменії Армен Сарґсян припускає, що парламент може призначити нові вибори. Про це він заявив в інтерв’ю вірменській службі Радіо Свобода.

«Ця дискує завершиться в парламенті з призначенням нового прем’єр-міністра, а пізніше – нового уряду. І, може, парламент буде голосувати також за те, що найближчим часом будуть нові вибори. Може бути, вони також проголосують за зміну виборчого кодексу або, можливо, вони також проголосують за зміни деяких законів. Це буде все в руках парламенту», – сказав він.

Сарґсян також зазначив, що він не бачить можливого втручання в ситуацію у Вірменії з боку інших країн.

«Але, безумовно, Вірменія не живе у вакуумі. Багато країн навколо нас, наших друзів і не друзів, цікавляться тим, що відбувається в Вірменії. Це залежить від нас, ми дозволяємо їм мати вплив чи ні», – додав він.