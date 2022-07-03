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    Думки вголос

    Чому армія Лукашенка не атакує Україну

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Лукашенко не стільки боїться нас, скільки сумнівається у своїй армії - Чому армія Лукашенка не атакує Україну
    Лукашенко не стільки боїться нас, скільки сумнівається у своїй армії

    Воювати з Україною білоруси не хочуть

    Мовою оригіналу

    Не полез все-таки усатый сосед к нам этим утром. Хотя, теперь уже можно писать, что вероятность была достаточно высокой. Я доверяю нашей разведке.

    Почему именно сегодня? Думаю, эффект воскресенья. Да, у нас военный стан, все на ключевых позициях про выходные забыли, но все равно. Кто-то на даче, кто-то у родственников и во многих структурах все-таки для большинства выходной.

    Почему не лезет? Думаю, он не столько боится нас, сколько сомневается в своей армии. В РБ в отличии от РФ не было восьми лет тотальной антиукраинской пропаганды. А власть Луки держится только на дубинках и штыках.

    Воевать с Украиной они не хотят. Значит, возможен бунт или массовое дезертирство. Что будет дальше – точно активность ДРГ на том участке. Не зря туда загоняли недавно вагнеровцев или другие ЧВК из РФ. Явная спецура, не юноши, приезжали небольшими группами в гражданском и селились не в казармах союзника, а сами размещались.

    Будут заходить группами и вредить. Но у украинских ССО опыт по отлову таких гостей уже наработан. По Херсонской области и Луганщине технику русские загоняют, как не знаю, кто. Но и у ЗСУ есть хорошие новости. Я писать в режиме анонса ни в коем случае не буду, а Генштаб сообщит уже по результатам.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Чому армія Лукашенка не атакує Україну