Чому армія Лукашенка не атакує Україну

Воювати з Україною білоруси не хочуть

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Не полез все-таки усатый сосед к нам этим утром. Хотя, теперь уже можно писать, что вероятность была достаточно высокой. Я доверяю нашей разведке.

Почему именно сегодня? Думаю, эффект воскресенья. Да, у нас военный стан, все на ключевых позициях про выходные забыли, но все равно. Кто-то на даче, кто-то у родственников и во многих структурах все-таки для большинства выходной.

Почему не лезет? Думаю, он не столько боится нас, сколько сомневается в своей армии. В РБ в отличии от РФ не было восьми лет тотальной антиукраинской пропаганды. А власть Луки держится только на дубинках и штыках.

Воевать с Украиной они не хотят. Значит, возможен бунт или массовое дезертирство. Что будет дальше – точно активность ДРГ на том участке. Не зря туда загоняли недавно вагнеровцев или другие ЧВК из РФ. Явная спецура, не юноши, приезжали небольшими группами в гражданском и селились не в казармах союзника, а сами размещались.

Будут заходить группами и вредить. Но у украинских ССО опыт по отлову таких гостей уже наработан. По Херсонской области и Луганщине технику русские загоняют, как не знаю, кто. Но и у ЗСУ есть хорошие новости. Я писать в режиме анонса ни в коем случае не буду, а Генштаб сообщит уже по результатам.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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