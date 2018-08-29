Дискусія про те, з ким Кремль готовий вести в Україні переговори позбавлена сенсу

Ключове питання для Кремля і для України не «З ким?», а «Про що?»

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Манипулировать людьми очень просто, при одном условии. Если ты задаешь вопросы или тему дискуссии – то половина дела сделана. Просто потому что все взгляды и аргументы уже будут работать исключительно в заданном формате. Политтехнологи и социологи прекрасно это знают. Как в анекдоте – умный политик не спрашивает людей, хотят они оставаться за решеткой или предпочитают выбрать свободу. Он предлагает им поспорить о том, кто больше других достоин стать начальником тюрьмы.

Так вот, дорогие друзья. Сама дискуссия о том, с кем Кремль готов вести переговоры, а с кем говорить не хочет – лишена смысла. Не важно, кто возглавит переговорный процесс. Вообще не важно, вот что необходимо понять. Потому что ключевой вопрос для Кремля и для Украины не «С кем?», а «О чем?» Именно то, о чем Москва готова договариваться, имеет значение и прямые последствия. А кто со стороны Киева сидел за столом переговоров? Это на следующий день после их завершения не будет иметь никакого значения для реальности.

Выносим за скобки дискуссию о несущественном и смотрим исключительно на важное. Какую сделку предлагает (и предлагал ранее) нам Кремль? Россия со своей стороны прекращает войну на Донбассе (про Крым забудьте) и возвращает заложников. Киев со своей стороны меняет свободу на рабство. То есть фактически отказывается от независимости, переходит под патронат Москвы и признает оккупацию Крыма. По сути это все. И не важно, кто подпишет формальные документы или проведет переговоры. Условия капитуляции определены заранее, компромисс возможен исключительно по деталям и словесному оформлению. Правда, такая сделка (если не приведи Господь состоится) для Украины закончится новой войной через некоторое время. Просто потому что сторонники независимости рано или поздно взбунтуются. Как было уже не раз за нашу историю. Вот только тогда позиции восставших будут гораздо слабее, да и будет их меньше. Москва об этом позаботится в первую очередь. И против народа единым фронтом выступит не только российская армия и силовики, но и зачищенные до полной лояльности Кремлю спецслужбы и правоохранители.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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