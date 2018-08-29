Президент нагадав про обірвані війною життя захисників України



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«Ця війна – наш спільний біль, про який неможливо забути ні на мить», - зазначив Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна зберегла свою незалежність завдяки своїм захисникам на Донбасі.

Про це він написав у Facebook в середу, 29 серпня, в день четвертої річниці Іловайської трагедії.

«Кожне обірване війною життя нашого захисника залишає шрам на серці України, на серці всього народу, на серці кожного з нас. Кожне обірване життя – це злочин російського агресора, за який він неодмінно понесе покарання. Ця війна – наш спільний біль, про який неможливо забути ні на мить», - зазначив президент.

Він опублікував відео про захисників України, прокоментувавши, що «завдяки їм Україна зупинила навалу однієї з найбільших армій світу, зберегла свою незалежність».

«Побратими, волонтери, пошуковці та батьки загиблих хлопців створили це відео у пам'ять про наших Героїв-захисників, які вже ніколи не повернуться додому, до своїх рідних, до мирного життя», - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше представники громадських організацій та активісти попросили президента Петра Порошенка видати указ, яким встановити 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України.