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    Президент нагадав про обірвані війною життя захисників України

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    Президент нагадав про обірвані війною життя захисників України

    «Ця війна – наш спільний біль, про який неможливо забути ні на мить», - зазначив Порошенко

    Президент Петро Порошенко заявив, що Україна зберегла свою незалежність завдяки своїм захисникам на Донбасі.

    Про це він написав у Facebook в середу, 29 серпня, в день четвертої річниці Іловайської трагедії.

    «Кожне обірване війною життя нашого захисника залишає шрам на серці України, на серці всього народу, на серці кожного з нас. Кожне обірване життя – це злочин російського агресора, за який він неодмінно понесе покарання. Ця війна – наш спільний біль, про який неможливо забути ні на мить», - зазначив президент.

    Він опублікував відео про захисників України, прокоментувавши, що «завдяки їм Україна зупинила навалу однієї з найбільших армій світу, зберегла свою незалежність».

    «Побратими, волонтери, пошуковці та батьки загиблих хлопців створили це відео у пам'ять про наших Героїв-захисників, які вже ніколи не повернуться додому, до своїх рідних, до мирного життя», - написав Порошенко.

    Нагадаємо, раніше представники громадських організацій та активісти попросили президента Петра Порошенка видати указ, яким встановити 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України.

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