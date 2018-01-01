Ілон Маск і Україна: чи можливі такі проекти у нас?

Компанія SpaceX приватна. Тобто проект реалізовано не коштом американського бюджету державними структурами, а приватною компанією

Мовою оригіналу Главная новость этой ночи и, наверное, всего сегодняшнего дня пришла из США. С мыса Канаверал успешно стартовала в первый демонстрационный полёт тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy частной аэрокосмической компании SpaceX. Ракета-носитель Falcon Heavy использовала в качестве полезного груза личный автомобиль Илона Маска - красный

Ілон Маск

Компанія SpaceX приватна. Тобто проект реалізовано не коштом американського бюджету державними структурами, а приватною компанією

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Главная новость этой ночи и, наверное, всего сегодняшнего дня пришла из США. С мыса Канаверал успешно стартовала в первый демонстрационный полёт тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy частной аэрокосмической компании SpaceX. Ракета-носитель Falcon Heavy использовала в качестве полезного груза личный автомобиль Илона Маска - красный Tesla Roadster, который остался в открытом космосе.

Машина будет летать вокруг Солнца сотни миллионов лет и может достичь орбиты Марса. То есть полеты в космос выходят на новый уровень и это действительно большой день в истории человечества. Побочный эффект удачного запуска и посадки – стоимость отправки грузов в космос в ближайшее время заметно снизится. Что поставит крест на еще одном источнике российских доходов. Потому что пока именно РФ, используя старый космический потенциал привлекала заказчиков самыми низкими ценами. Падали, правда, часто, зато недорого. Но оставим в покое США и РФ – вернемся в нашу страну. Ключевой вопрос – почему такие проекты пока невозможны у нас?

В первую очередь причина в образе мышления. Небольшое количество действительно сильных и перспективных украинских ученых не может работать эффективно в составе древнего советского монстра под названием Академия Наук. От слова совсем. Сказать, что эту структуру нужно реформировать – это очень мягко. Проще выделить действительно нужные элементы в ее структуре и эффективно работающих людей. Все остальное – ликвидировать. Политиков это тоже касается. Нельзя параллельно развивать инновационные проекты и спорить о моратории на торговлю землей. Нельзя устраивать маски-шоу программистам и ждать от них технологических прорывов. Вообще ничего нельзя достичь, если делать ставку на экспорт сырья, произнося слова «аграрная держава» с гордостью.

Да, еще один важный момент – компания SpaceX частная. То есть проект реализован не за счет американского бюджета государственными структурами, а частной компанией. Когда украинский бизнес выйдет на такой уровень и почему этого до сих пор не случилось? Потому что ключ к таким серьезным проектам как раз время. Игра в долгие инвестиции. А у нас это, мягко говоря, рискованно. Страшно вкладывать сотни миллионов долларов в исследования, оборудование, создание современного производства, если после очередных выборов у тебя могут все это отнять. По решению коррумпированного суда, по сфабрикованному уголовному делу в качестве «платы за свободу». И именно этот момент – самый важный. Долгие, наукоемкие проекты с высокой добавленной стоимостью возможны только тогда, когда гарантия неприкосновенности частной собственности 100% и измеряется не годами, а столетиями.

В конце приятная мелочь. Украинские «Авиалинии Антонова» приняли непосредственное участие в подготовке запуска, предоставив свой самолет Ан-124-100 «Руслан» для перевозки составляющих ракеты. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет, как украинский «Руслан». То есть потенциал у нас есть. Уже не тот, что раньше, но есть. Осталось дать ему шанс…

Джерело: site.ua

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