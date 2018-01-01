Яценюк попереджає про жорстку реакцію західних партнерів на вибори президента РФ у Криму

Лідер партії «Народний фронт» закликає лідерів західних країн відреагувати на незаконну підготовку виборів президента Росії в Україні

У партії «Народний фронт» попереджають, що реакція західних партнерів на призначення виборів російського президента на українській території може бути досить жорсткою. Про це заявив лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона у вівторок, 6 лютого. Яценюк повідомив, що провів зустрічі з помічником



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Арсеній Яценюк

Лідер партії «Народний фронт» закликає лідерів західних країн відреагувати на незаконну підготовку виборів президента Росії в Україні

У партії «Народний фронт» попереджають, що реакція західних партнерів на призначення виборів російського президента на українській території може бути досить жорсткою. Про це заявив лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона у вівторок, 6 лютого.

Яценюк повідомив, що провів зустрічі з помічником державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, радником президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, помічником міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі, а також виступив у Раді зовнішніх відносин.

Також він наголосив, що одним із головних питань, обговорюваних ним під час зустрічей, було «геополітичне питання, яке стоїть на порядку денному України і повинно стояти на порядку денному всього світу, в тому числі Сполучених Штатів Америки»: «Президент Путін проводить свої вибори на українській території - в Автономній Республіці Крим. Він призначив ці вибори на 18 березня, саме на день незаконної анексії української території».

Як відомо, фракція «Народного фронту» зареєструвала проект постанови про звернення Верховної Ради України до країн Великої сімки, ОБСЄ і до всього вільного світу у зв'язку із незаконною підготовкою виборів президента Росії на тимчасово окупованій частині території України: «Думаю, що український парламент свою волю проявить. Зараз треба, щоби і Сполучені Штати, і країни Великої сімки, і Європейський Союз так само зайняли позицію по незаконності виборів президента Росії на українській території».

Яценюк підкреслює, що вітає рішення Сполучених Штатів Америки щодо так званого «кремлівського списку»: «Питання в імплементації цього рішення, а саме - в запровадженні санкцій по відношенню до осіб, які вчинили міжнародні злочини як проти української держави, так і проти західного світу в тому числі. Адже не секрет, що Росія втручається у західні вибори. І не секрет, що Росія буде втручатися в українські вибори. І для Путіна українські, і президентські, і парламентські вибори будуть не менш значущі, ніж чи то вибори в західному світі, чи то навіть власне переобрання».

Нагадаємо, Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Вашингтоні 6-7 лютого. У рамках візиту також запланована його зустріч із сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом та виступи у Атлантичній раді та Heritage Foundation.