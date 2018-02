Маску вдалося зробити це: Tesla вирушила на Марс

Прискорювачі Falcon Heavy, як і було заплановано, після запуску успішно повернулися назад

Компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді. Ракета стартувала о 22:45 за київським часом. Запуск довелося перенести через сильний вітер. На еліптичну орбіту, яка простягається від Сонця до Марса, відправили особистий автомобіль глави SpaceX Ілона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Falcon Heavy - найпотужніша з нині існуючих ракет-носіїв

Прискорювачі Falcon Heavy, як і було заплановано, після запуску успішно повернулися назад

Компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

Ракета стартувала о 22:45 за київським часом. Запуск довелося перенести через сильний вітер.

На еліптичну орбіту, яка простягається від Сонця до Марса, відправили особистий автомобіль глави SpaceX Ілона Маска, червоний Tesla Roadster з манекеном в скафандрі на водійському сидінні.

На приладовій панелі машини міститься напис Do not Panic, а з динаміків грає пісня Space Oddity Девіда Боуї.

Прискорювачі Falcon Heavy, як і було заплановано, після запуску успішно повернулися назад. Два бічних прискорювача приземлилися на мисі Канаверал, виконуючи, за словами глави SpaceX, «синхронний пілотаж», пише ВВС.

Третій, центральний прискорювач здійснив посадку на плавучу платформу біля узбережжя Флориди, яку SpaceX охрестила Of Course I Still Love You («Звичайно, я все ще люблю тебе»).

Falcon Heavy - найпотужніша з нині існуючих ракет-носіїв. Вона здатна доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу

Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.

Проте, згодом SpaceX все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.

У середині січня космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані

Джерело: Газета.Ru