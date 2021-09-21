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    Думки вголос

    Вибори до Держдуми. У Росії пройшов масштабний експеримент

    Саме таким є сьогодні російське суспільство і саме такою є російська політика: з Путіним або без нього - Вибори до Держдуми. У Росії пройшов масштабний експеримент
    Саме таким є сьогодні російське суспільство і саме такою є російська політика: з Путіним або без нього

    Вибори в РФ не були ані вільними, ані чесними

    Результати виборів до держдуми РФ передбачувані, але дуже показові. В Росії проводиться масштабний експеримент зі створення керованого та маніпульованого суспільства, цінностями якого є імперські «скрепи».

    Свобода та права людини до них не належать і належати не можуть. Звісно вони не були ані вільними, ані чесними. Але на цих «виборах» більше 80% підтримали правлячу Єдину Росію, комуністів, партію Жириновського та націоналістичну «Справедливу Росію». Саме таким є сьогодні російське суспільство і саме такою є російська політика: з Путіним або без нього. А це означає, що коли настане «після Путіна», то навряд наступний російський лідер буде «більш проукраїнським» – насправді навпаки.

    І давайте не будемо сподіватися на те, що країни Євросоюзу ці вибори не визнають через організацію виборів в окупованих Криму та Донбасі. Зроблять заяви, але далі будуть розмовляти з Росією, яка їм потрібна – і в контексті Афганістану, і для координації політики щодо Китаю, і, врешті-решт, на фоні високих цін на газ. Все це дає Путіну можливість після проведених «виборів» почати нову, набагато більш послідовну та жорстку хвилю дестабілізації України. А тепер запитайте себе, що може і що має йому завадити цією можливістю скористатися.

    Читайте також: Все буде «ЄдРо». Чим завершилися вибори в Держдуму

    Джерело: блог Павла Клімкіна

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    Теги: Росія путінський режим вибори в Росії права людини
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    Вибори до Держдуми. У Росії пройшов масштабний експеримент