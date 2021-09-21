ЦВК РФ порахувала 100% протоколів на «виборах» до Держдуми

ЦВК РФ підрахувала дані 100 відсотків протоколів на виборах до Держдуми

Всього в нижню палату парламенту проходять п'ять партій, що подолали 5-відсотковий бар'єр

За результатами обробки і підрахунку 100 відсотків протоколів на виборах в Державну думу перемагає партія «Єдина Росія» (ЕР) з результатом 49,82 відсотка голосів виборців. Відповідні дані розміщені на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) Росії.

Всього в нижню палату парламенту проходять п'ять партій, що подолали 5-відсотковий бар'єр. На другому місці після «Єдиної Росії» виявилася КПРФ (18,93 відсотка). Слідом розташувалися ЛДПР (7,55 відсотка), «Справедлива Росія – Патріоти – За правду» (7,46 відсотка) і «Нові люди» (5,32 відсотка).

Таким чином, в новій Державній думі в порівнянні з парламентом минулого скликання стане на одну партію більше.

З 225 депутатських місць, які розподіляються по одномандатних округах, 198 отримала «Єдина Росія», 9 – КПРФ, 8 – «Справедлива Росія – За правду», 2 – ЛДПР. Партії «Батьківщина», «Партія зростання» і «Громадянська платформа» провели в парламент по одному одномандатнику. Ще п'ять думських місць займуть самовисуванці.

Раніше глава ЦВК Елла Памфілова заявила, що явка на минулих виборах була несподівано високою. За її словами, вона склала 51,68 відсотка і перевищила показник парламентської кампанії 2016 року.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних так званих виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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