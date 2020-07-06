Росія продовжує вимагати, щоб Україна внесла в Конституцію «особливий статус Донбасу»

Україна на переписування Конституції за російськими вказівкам не згодна

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То, о чем я вчера писал по итогам переговоров с представителями РФ в Берлине полностью подтверждается. Итогов переговоров нет и быть не может. Потому что пока дипломаты в Москве тужатся с каким-нибудь итоговым заявлением по провалу переговорного процесса, отдельные ключевые исполнители обозначают московские хотелки прямым текстом.

Итак, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак вернулся из Берлина после долгих переговоров с представителями Украины, Германии и Франции. И заявил, что Москва ожидает от Киева проект поправок к Конституции, которые бы закрепили особый статус Донбасса. Причем раньше они хотели получить этот подарок от Украины на блюдечке к 6 июля! Но теперь согласны потерпеть и используют формулировку «в ближайшее время». И это не просто изменения в Конституции с закреплением особого статуса ОРДЛО, а целый пласт «законотворчества». Цитирую Козака: «Это десятки законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом».

Вот, собственно, все что они хотят. Прямым текстом. Для самых непонятливых. Переговоры потому и буксуют, что Украина на этот «компромисс» то есть фактически переписывание Конституции по российским указаниям не согласна.

Джерело: site.ua

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