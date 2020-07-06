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    Думки вголос

    Кремль може перейти до нового витка агресії на Донбасі, щоб врятувати рейтинг Путіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Кремль може перейти до нового витка агресії на Донбасі, щоб врятувати рейтинг Путіна

    Російська влада одночасно залякує Зеленського та перевіряє на міцність позиції західних лідерів

    Мовою оригіналу

    Заявление Бородая о том, что «в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре» - не просто очередной вброс. Бородай - человек системный, без указания путинской администрации пальцем не пошевелит.

    Российские власти сделали после «плебисцита» хорошую мину при плохой игре, но очень недовольны его реальными результатами, свидетельствующими о быстром падении их популярности. Путинские поправки не поддержало большинство избирателей. Пришлось вбросить беспрецедентное число фальшивых голосов, чтобы натянуть нужный итог (см. исследования Шпилькина). Кремль, видимо, всерьез рассматривают возможность новой аннексии, чтобы поднять очередную волну урапатриотической истерии и с ее помощью - свой опавший рейтинг.

    Заявление Бородая – зондаж возможной украинской и мировой реакции на эту перспективу. Российские власти одновременно запугивают Зеленского, чтобы заставить его де-факто признать марионеточное руководство пророссийских анклавов (а иначе «просто аннексируем Донбасс») и проверяют на прочность позиции своих западных партнеров. Если Запад не предпримет какие-то серьезные контрмеры, в Кремле решат, что добро получено. Тогда от вымогательства можно будет переходить к новому витку агрессии, спешно переварить уже фактически проглоченный Донбасс. Рейтинг не ждет.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Путін путінський режим Денис Бородай
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