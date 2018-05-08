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    Думки вголос

    Складна доля бойовиків з Донбасу: в Україні на них очікує в'язниця, в Росії - смерть

    Головні символи вдалої кар'єри в «ДНР» Моторола і Гіві вже давно передають привіт чортам особисто від бойових товаришів і чекають на поповнення
    Мовою оригіналу Очень плохо оказаться под рукой, когда кому-то позарез нужен наглядный пример суровой справедливости и неотвратимости наказания. Но еще хуже попасть в ситуацию, когда живой ты никому не нужен. Даже мешаешь. Вот где действительно унылая картина. Прилететь может с любой стороны, а помощи ждать не от кого и бежать тоже некуда. Именно
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 19:02
    • Розсилка
    Бойовики Гіві та Моторола
    Бойовики Гіві та Моторола

    Головні символи вдалої кар'єри в «ДНР» Моторола і Гіві вже давно передають привіт чортам особисто від бойових товаришів і чекають на поповнення

    Мовою оригіналу

    Очень плохо оказаться под рукой, когда кому-то позарез нужен наглядный пример суровой справедливости и неотвратимости наказания. Но еще хуже попасть в ситуацию, когда живой ты никому не нужен. Даже мешаешь. Вот где действительно унылая картина. Прилететь может с любой стороны, а помощи ждать не от кого и бежать тоже некуда. Именно в такой паршивой ситуацией оказались боевики в ОРДЛО, которые раньше радостно примкнули к российским оккупантам.

    В 2014 жизнь казалась им прекрасной и удивительной. Время включило задний ход, вернулось самое начало девяностых, автомат и колорадская ленточка на грязном камуфляже стали универсальным пропуском в заработавший социальный лифт. Еще неделю назад ты унизительно клянчил в магазинчике возле дома пузырь в долг, а сегодня бесплатно грузишь в багажник два ящика вместе с закуской и хозяином магазина, чтобы объяснить ему, кто реальный хозяин в жизни. В багажник машины, которую еще полчаса назад он считал своей, но теперь все поменялось. Какие времена были прекрасные. А от перспектив дух захватывало – сколько еще можно награбить и отжать! Отомстить обидчикам, проучить более успешного соседа или одноклассника. Но дальше что-то пошло не так…

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    В 2018 картина выглядит гораздо хуже. «Герою Новороссии» Рафаэлю Лусварги дали 13 лет, приговор отменили, но он снова под стражей и шансов отвертеться уже нет. Пойманного на днях украинскими военными боевика из Донецкой области вчера суд арестовал на 2 месяца и надо полагать «условный приговор» не светит. Даже гражданин Беларуси, приехавший в Донбасс пострелять на стороне боевиков, недавно получил свой приговор на родине. Главные символы удачной карьеры в ДНР Моторола и Гиви уже давно передают привет чертям лично от боевых товарищей и ждут пополнения. Была надежда по итогам с сумками награбленного спокойно удрать в Россию, но она укрепляет границу с Ростовской областью, держит там войска и ясно дает понять – украинские предатели ей вообще не нужны. Получается примитивная картинка реальности из двух розовых ягодиц с черной точкой и без всякой альтернативы.

    Куда теперь боевику податься? В РФ не пускают – грозят расстреливать на подходе. Своих бурятов могут и забрать, а чужих отказываются. В Украине ждет тюрьма. И это еще не самый худший вариант, учитывая хорошую память оставшихся в живых жертв куража и отжатий в 2014 году. Они все помнят, вернутся и заставят страдать. Не факт, что тюрьма будет хуже. Хотя, достать могут и там, делов-то. Гиви и Мотороле привет, как увидитесь.

    Вот и выходит, что живым ты и в самом деле никому не нужен. А мертвым устраиваешь всех – Украина не хочет забивать тюрьмы до отказа, а РФ разочарованные свидетели неудачного похода в Украину только мешают. В этом случае твои шансы стать жертвой несчастного случая растут со страшной скоростью. И не важно – погибнешь ты при штурме украинских позиций или российских укреплений на границе Ростовской области. Даже пули в спину от заградительных отрядов вчерашних союзников по борьбе за «русский мир» подходят под эту формулировку. Потому что назвать это счастливым случаем очень сложно…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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