Страшні історії про корупцію на українській митниці та російський інтерес

Ключове запитання - навіщо взагалі ця тема німецьким журналістам?

От коррупции на украинской таможне государство теряет до $4,8 млрд в год. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung на основе проведенного в Киеве и Одессе журналистского расследования. И это прекрасно. И сама новость, и авторство. Так что начну я, с вашего позволения, анекдотом, потом добавлю немного грустной циничной реальности про заказные расследования, а закончим реальной печальной картинкой на нашей родной украинской таможне. И маленький грязный секрет вместо вишенки на торте. Постараюсь свести количество букв к минимуму – остыл я к большим текстам.

Итак, сперва анекдот про таможню.

Выступает с потрясающей программой Дэвид Копперфилд в Киеве. Проходит сквозь стены, выбирается из сейфа, женщин пилит почем зря. В общем, зал в восторге, но один упитанный мужчина средних лет в первом ряду явно скучает. Маг и чародей уже второе отделение работает исключительно на него, но тот зевает. После концерта Дэвид находит этого зрителя в толпе и возмущается. Мол, мне аплодирует весь мир, моими чудесами восхищаются эксперты, а вы зеваете на концерте. На что зритель только усмехается. Ну, какие это чудеса. Приходи завтра ко мне на работу, Киевская региональная таможня, я тебе, юноша, покажу чудеса. Тот приходит утром. Едут на грузовой вокзал.

Таможенник говорит – видишь состав из сорока цистерн со спиртом? Маг говорит – да, вот он, вижу.

- А теперь смотри сюда.

Достает из папки бумаги и печать, дышит на нее и ставит штамп внизу декларации.

- Вот и все. Теперь это зеленый горошек.

Да, вот такими нехитрыми методами у нас зарабатывает много лет бдительная таможня. Отборная деловая древесина на экспорт по бумагам превращается в дрова и отходы. Брендовые шмотки на импорте – в «секонд хенд» по весу. 10 тысяч тонн нефти в 500 тонн. Магия таможни это вам не детские игры Гарри Потера. А теперь ключевой вопрос – зачем вообще эта тема немецким журналистам? Да, люди тут уводят деньги мимо бюджета, схемам лет двадцать, Германии это вообще никак не коснулось – чего вдруг такой интерес? Или гранты по борьбе с украинской коррупцией перестали давать нашим, а стали на своих расписывать? Не верю. Потому что есть объяснение попроще и погрязнее.

О страшной коррупции в Украине пишут немецкие журналисты. Они не пишут про коррупционный и политический проект немецкого и российского бизнеса «Северный поток-2». Они не пишут про компанию Сименс, которая поставила турбины на симферопольскую ТЭС, а теперь объясняет всем, что их жестоко обманули, а турбины шли куда-то на Таманскую ТЭС в Краснодаре. Которой не существует в природе – только на бумаге. И любой, кто когда-нибудь занимался такими масштабными проектами в энергетике от этих объяснений рыдал – обманули и заказали турбины на несуществующую ТЭС. И никто не согласовал детали по проекту, никто не выезжал на место оценить детали установки. Просто поверили и оправили подходящие для СимТЭС турбины якобы на Таманскую. Да ни один боцман так врать не умеет!

К сути. То есть Северный поток-2 есть, скандал с поставками немецких турбин в Крым есть, неудобные вопросы, общественное мнение, маячат американские санкции. Заслуженные санкции, кстати. И тут – вуаля! В Украине на таможне страшная коррупция! Они там все коррупционеры! Не страна, а кошмар! Стоит ли нам отказываться от такого жирненького проекта с нашими российскими партнерами ради Украины?! Там же коррупция! И вот удачно совпало – даже наши журналисты там все разоблачили, на немецкий перевели и вовремя опубликовали! Мы все ломали голову – зачем нам проблемы с украинской таможней, а теперь все сразу ясно. Не стоит обращать внимания на их заявления, строим с российскими партнерами газопровод срочно.

Друзья. Вы заказчика этого сенсационного расследования сами вычислите, чтобы я зря не плодил количество буковок? Думаю, легко. Ну а теперь, когда роль разоблачителей мы оценили, про реальные проблемы тоже ничего нового, вернемся к нашим баранам. Хотя, если бараны настолько богаты и превращают спирт в зеленый горошек просто с помощью печати – вопрос еще, кто из нас больший баран.

Таможня и коррупция у нас давно стали синонимами. Очень богатые люди. И по оценкам премьера и главы МВД сумма похожа на немецкие цифры – потери бюджета порядка 100 миллиардов гривен в год. Ну, условно 4 миллиарда евро. Точности до копейки тут не будет аж до самой конфискации, так что не буду нудным. Сейчас их начали разрывать. С помощью Нацполиции, которая внимательно проверяет таможню. Под патронатом премьера, что очень бесит некоторых влиятельных людей. за июль в госбюджет поступило более 29,7 млрд грн – по данным на 30 июля. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет выросли почти на 3,2 млрд грн. И. о. главы ГФС Мирослав Продан говорит, что средние за день поступления от таможни уже превышают 1,4 млрд грн.

Про Мерседес жены Гройсмана фейк все прочитали? Это было начало, если контрабандистов и дальше будут давить – сенсационных «разоблачений» еще целый вагон подвезут. Как зеленый горошек оформят и обналичат. Против такого бабла переть – битва будет страшной. Но они совсем уже потеряли берега и вариантов всего два. Или мы задушим контрабас, или он задушит белый бизнес и вообще половину экономики. А люди, которые готовы смешать Украину с дерьмом ради отбеливания российского газопровода, тут просто с самого краешку прислонились свою копеечку заработать. Черт с ними. И Сатана в спонсорах.

По сути у меня все. А, да, я же обещал маленький грязный секретик в конце рассказать. Хорошо. Кто-то хочет спросить, почему раньше таможню не чистили? Ни в прошлом году, ни в 2014, ни в 2007. Хотели, но не могли, а почему? Хороший вопрос. Умный. Так вот, при формировании исполнительной власти есть такое понятие, как квоты. Для фракций коалиции. Там всегда непростой переговорный процесс, но есть незыблемые понятия. Министерство энергетики, таможня, налоговая и торговля газом – никогда не были квотой премьер-министра или какой-нибудь коалиционной фракции. Это всегда была квота одного человека. Вернее – одного кресла. Извините, все. Умному достаточно.

Джерело: site.ua

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