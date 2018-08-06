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    Думки вголос

    Україна через корупцію на митниці щороку втрачає понад $4 млрд

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Україна через корупцію на митниці щороку втрачає понад $4 млрд

    Основна схема - «передекларування» товарів, відбувається за участю співробітників державних органів

    Мовою оригіналу

    Мы все знаем, что на таможне у нас воруют. Украина завалена контрабандой. Вместо того, чтобы собирать деньги в бюджет государства, таможенники собирают деньги в свой карман и в карман своих покровителей. Ну, знали мы и знали, а наши правоохранительные органы, как то вяло проявляли инициативу в борьбе с контрабандой. Разве, что с целью взять ее под контроль. Но тут пришла беда. Немцы подсчитали сколько у нас воруют. Получилось так воруют, что наносят убытков бюджету на 4,8 миллиарда долларов США. И это только по Киеву и Одессе. 

    Немецкий ресурс Deutsche Welle опубликовал информацию о расследовании, которое провели немецкие журналисты из ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung. Статья в немецком ежедневнике вышла сегодня. Немцы выяснили, что потери от коррупции на украинской таможне «составляют гораздо более десятой части поступлений в государственный бюджет и вдвое превышают сумму кредитов, которые Украина намерена принять в МВФ, ЕС и Всемирного Банка в 2018 году», приходит к выводу Süddeutsche Zeitung. Понимаете? Можно было бы пресечь контрабанду, наполнить казну и перестать брать кредиты. Но это видимо не наш путь считают те, кто мог бы решить эту проблему.

    В своих подсчетах газета ссылается на документы в своем распоряжении, содержащие данные по тысячам грузов, проходящих через украинскую границу, и позволяют отследить их путь. По данным журналистов, эта информация доказывает факты «массивной коррупции» на многих украинских таможнях. Основная схема - «передекларування» товаров, происходит при участии сотрудников государственных органов. Таким образом товар, который де-факто находится в грузе, декларируется как другой - тот, на который предусмотрены ниже пошлины. Кроме таможни, в схемы вовлечены также представители СБУ, полиции, пограничной службы и ГПУ.В итоге недополученные 4,8 миллиарда в бюджет трансформируются примерно в 2,5 миллиарда долларов в карман всех причастных к контрабанде. Работают ведь у нас с половины. 

    Нет, я конечно предполагаю, что сейчас посыпятся заявления официальных лиц о том, что немцы не профессионалы, что они не чего не понимают в тонкой и ранимой душе украинских таможенников и вобще пусть занимаются своими проблемами. Но от этого наша проблема с таможней не исчезнет. А те, кто должны ее решить - ее не решают. Не хотят или не могут, это не суть важно. Важно то, что бюджет недополучает деньги, правительство берет кредиты и отдает долги за наш с вами счет. Или эти долги будут отдавать наши с вами дети. Потому, что деньги в бюджете Украине - это деньги граждан Украины. И в итоге в Пенсионном фонде дыра, денег на культуру и образование нет, мы в долгах, как в шелках, а у наших таможенников, правоохранителей, профильных чиновников и смотрящих за потоками появляются новые дома и тачки в Конче-Заспе, Брюховичах или в Монако. 

    В старом советском фильме «Белое солнце пустыни» царский таможенник Павел Верещагин объясняет почему он взяток не берет:
    - Я мзду не беру — мне за Державу обидно!

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    Осталось дождаться когда появятся и у нас таможенники, которым за Державу будет обидно и они будут работать на Украину, а не на себя. Осталось дождаться когда появятся и у нас правоохранители и судьи, которым за Державу будет обидно и они будут работать на Украину, а не на себя. Осталось дождаться когда появятся и у нас руководители государства, которым за Державу будет обидно и они будут работать на Украину, а не на себя. Осталось дождаться когда граждан, которым за Державу будет обидно и они будут работать на Украину, а не на себя, станет больше, чем тех, кто «поцарювал, 20 гривен украл и удрал». Потому, что эти люди не таможне, в полиции, СБУ, ГПУ, которые должны бороться с контрабандой, а не крышевать ее, ведь не взялись вдруг откуда-то из пустоты. Это такие же граждане Украины, как и мы с вами, это наши соседи, знакомые или родичи, которые тут росли, учились, женились, рожали детей, становились кумовьями и сватами, читали стихи про «садок вишневий біля хати» и «Я всем сердцем люблю Украину», но обменяли возможность возвеличить страну на личное возвеличивание. 

    И все же я верю в то, что в Украине достаточно порядочных людей, которые смогут это исправить. И решение, как это делать есть - садить виновных в казнокрадстве и награждать достойных отличия. Другого пути нет. Ведь иначе страны не будет. А этого допускать никак нельзя.

    Джерело: блог Борислава Берези

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