Термінова мобілізація в «Л/ДНР»: навіщо бойовики рекрутують місцеве населення?

На окупованій території Луганщини в так званій ЛНР почався масштабний заклик цивільного чоловічого населення на військові збори.

Мовою оригіналу Без всяких уговоров – на эти сказки про защиту от страшной Хунты или посулы большой миски с похлебкой от русского мира давно никто не клюет. Все кто клевал, уже служит или кормит червячков. Так что – принудительная мобилизация со всеми печальными перспективами в случае неявки. Предварительные списки потенциальных

Бойовики на Донбасі

На окупованій території Луганщини в так званій ЛНР почався масштабний заклик цивільного чоловічого населення на військові збори.

Мовою оригіналу

Без всяких уговоров – на эти сказки про защиту от страшной Хунты или посулы большой миски с похлебкой от русского мира давно никто не клюет. Все кто клевал, уже служит или кормит червячков. Так что – принудительная мобилизация со всеми печальными перспективами в случае неявки.

Предварительные списки потенциальных защитников земли русской были добросовестно составлены заранее местной милицией, чиновниками и бдительными бабушками. Что характерно, подобные мероприятия начались в Донецке (так называемая ДНР) накануне. Тоже повестки под роспись, участковые ходят по квартирам и предприятиям, а в четверг призывники убыли на сборы со сменой белья и запасом продуктов на сутки. Не то чтобы в ДНР бюджет был меньше, чем в ЛНР. Просто волонтеров у них нет, а кормить вот так сразу своих защитников вожди не хотят. Ключевой вопрос – зачем это вдруг по всей территории ОРДЛО такая суета с призывом? Тем более, как не экономь, а процедура накладная.

Верить в большое наступление силами принудительно собранных «ополченцев» может только очень наивный человек. Те, кто хотел воевать за «республики», уже давно отвоевались. Осталось небольшое количество тех, кто не просто хотел, но и умел. Но боевые качества местного ополчения настолько жалкие, что все проблемные места Россия вынуждена закрывать своими отпускниками. Где-то количество «ихтамнет» составляет порядка 50% всего личного состава, на отдельных направлениях местных вообще нет от слова совсем. Так что мотивация простая, как мычание. Повязать документально максимальное количество местных жителей.

Когда армия РФ уйдет из Донбасса, она оставит массу народу, которые по документам сотрудничали с оккупантом. Носили форму, регистрировались в военкомате, держали оружие в руках. Могут пару раз бросить их на передовую и тоже отметить этот факт в бумагах. Подкрепив его призовой порцией баланды «за участие в боевых действиях против Украины». Просто потому что местным вождям и прислуживающим им мелким бесам очень страшно. Их оставят тут, забирать в РФ их никто не планировал. А сидеть категорически не хочется. Вот и включается трусливая уголовная логика. Повязать как можно больше народу – всех не посадят. Но на всякую хитрую гайку всегда найдется болт с резьбой…

Джерело: Донецкие вести

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