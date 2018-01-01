Бойовики на Донбасі готуються до наступу ЗСУ

Про можливу ескалацію на Донбасі найближчим часом

На сьогодні немає передумов для нової ескалації конфлікту на Донбасі. Разом з тим, бойовики вірять у наступ Збройних сил України й активно готуються до нього. Не знаю, з якої інформації виходять в ОБСЄ, коли такі речі заявляють (говорячи про загострення на Донбасі). З того, що ми бачимо на даний момент, то ведеться процес доукомплектування 1-го

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Загострення ситуації на Донбасі

Про можливу ескалацію на Донбасі найближчим часом

На сьогодні немає передумов для нової ескалації конфлікту на Донбасі. Разом з тим, бойовики вірять у наступ Збройних сил України й активно готуються до нього.

Не знаю, з якої інформації виходять в ОБСЄ, коли такі речі заявляють (говорячи про загострення на Донбасі). З того, що ми бачимо на даний момент, то ведеться процес доукомплектування 1-го «армійського корпусу» так званої ДНР і 2-го «армійського корпусу» так званої ЛНР. Але я б не сказав, що вони будуть проводити якісь масштабні наступальні операції.

Так, з того боку йде процес посилення військової присутності окупаційних військ, але я б не сказав, що у них відбуваються якісь тактичні зміни. Ми орієнтуємося на те, що, починаючи з 2014 року, всі широкомасштабні наступальні операції, ті ж Іловайськ і Дебальцеве, відбувалися в наступному вигляді: було ударне ядро у вигляді батальйонів і тактичних груп ЗС РФ. На даний момент ми не бачимо, щоб росіяни закидали туди свої структурні підрозділи.

Так, вони укріплюються. Проводиться перегрупування на окремих ділянках. Але я не бачу передумов для масштабних наступальних дій.

Чи безпідставні побоювання, які озвучує ОБСЄ? З огляду на те, що новорічні та різдвяні домовленості про припинення вогню все одно не діють, то, звісно, це не виключає побоювань. Але говорити про те, що завтра-післязавтра, тобто протягом найближчого тижня, росіяни проводитимуть якісь масштабні наступальні операції - я б цього не казав.

Бойовики ж постійно говорять, що українська армія намагатиметься відвоювати території. Більше того, це навіть не пропаганда. Вони реально вірять, що в районі Світлодарської дуги буде наступ ЗСУ, потім в районі Докучаєвська, в районі Маріуполя. Вони в це реально вірять. Ми бачимо, коли вони обладнують цілі райони оборони - рівня батальйону-бригади. Ми розуміємо, що з Москви їх орієнтують на те, що готуйтеся до наступу ЗСУ. Це факт.

А чого нам чекати? Війська або стоять в обороні, або готуються до наступу. На даний момент ми бачимо наступне - я оперую фактами, які ми бачимо на даний момент, а завтра-післязавтра ситуація може змінитися - бойовики зараз реально готуються до оборони. Тобто вони реально вірять, що після того, як ми ухвалили закон про деокупацію Донбасу (18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях»), ЗСУ підуть у наступ. Це те, що ми бачимо на даний момент, а що буде за дві доби - складно сказати.

Ми бачимо, що наше військово-політичне керівництво зосереджується на прихильності до Мінських домовленостей, мирного діалогу тощо. Я не вірю в те, що верховний головнокомандувач, яким є президент України, в найближчі кілька днів або тижнів дасть команду на військову операцію на Донбасі.

Джерело: Апостроф

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