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    Думки вголос

    Ватажкам «ДНР» вже слід починати бронювати собі столики в кафе «Ветерок»

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    &laquo;Міністр доходів ДНР&raquo; Олександр Тимофєєв - Ватажкам «ДНР» вже слід починати бронювати собі столики в кафе «Ветерок»
    «Міністр доходів ДНР» Олександр Тимофєєв

    Як кажуть на Балканах - поздняк метатися

    Мовою оригіналу

    Бывшие приближенные к покойному вожаку ДыНыРы Захарченко «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников, «министр доходов» Александр Тимофеев и «советник» Александр Казаков пытались попасть на прием к Путину. Чтобы как-то «порешать вопрос» о своей участи. Но не попали, пишет «Новая газета».

    А на мой взгляд, формулировка некорректная. Попали. Еще и как попали. Попали всей компанией по полной программе. И как говорят на Балканах - поздняк метаться.

    Нужно собраться в одном месте и спокойно обсудить ситуацию. В кафе «Ветерок» вроде есть свободные столики для таких случаев...

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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