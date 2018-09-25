Ватажкам «ДНР» вже слід починати бронювати собі столики в кафе «Ветерок»

«Міністр доходів ДНР» Олександр Тимофєєв

Як кажуть на Балканах - поздняк метатися

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Бывшие приближенные к покойному вожаку ДыНыРы Захарченко «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников, «министр доходов» Александр Тимофеев и «советник» Александр Казаков пытались попасть на прием к Путину. Чтобы как-то «порешать вопрос» о своей участи. Но не попали, пишет «Новая газета».

А на мой взгляд, формулировка некорректная. Попали. Еще и как попали. Попали всей компанией по полной программе. И как говорят на Балканах - поздняк метаться.

Нужно собраться в одном месте и спокойно обсудить ситуацию. В кафе «Ветерок» вроде есть свободные столики для таких случаев...

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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