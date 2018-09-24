СБУ оприлюднила розмови ватажків «ДНР», які ділили владу після смерті Захарченка



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Олександр Тимофеєв-Ташкент та Олександр Захарченко після лвіквідації терористів Гіві і Мотороли на Донеччині обіцяли помститися за їхню смерть

Терористи Пушилін та Трапезніков намагались позбутись конкурентів з «групи Захарченка», зокрема Казакова і Тимофеєва, відомого як Ташкент

Співробітники СБУ перехопили розмови ватажків «ДНР», у якій вони обговорюють зміни у владній вертикалі окупантів після ліквідації Олександра Захарченка та узгодження цих змін з Кремлем. Про це повідомляє прес-служба СБУ, яка оприлюднила відповідні записи.

Зазначаєтьтся, що увечері 6 вересня офіційний радник вже вбитого Захарченка Олександр Казаков зателефонував Дмитру Трапезнікову, який на той момент виконував обов’язки керівника «ДНР».

Як стало зрозуміло із розмови, вони чітко розраховують на вирішення «ситуації» радником Путіна Владиславом Сурковим, який відомий також як московський куратор окупованих територій Донбасу.

В ході спілкування терористи висловлюють очікування «вердикту» після екстреної наради у Москві щодо остаточного затвердження в РФ нового глави «ДНР» та складу «Совета Министров ДНР».

Того ж дня близько 9 вечора відбулася ще одна показова розмова між Дмитром Трапезніковим та Денисом Пушиліним, який обіймав посаду голови «Народного Совета ДНР». Вони узгоджували свої дії спільно із «керівником МГБ ДНР» Павленком стосовно якнайшвидшої нейтралізації Казакова (радника Захарченка) через позбавлення його волі.

«За їхньою інформацією, Казаков у власних цілях планував героїзувати «образ колишнього ватажка «ДНР» та забезпечити збереження влади так званої «групи Захарченка». У цій бесіді Пушилін, зокрема, висловлює особисту зацікавленість у негайній необхідності усунення із займаної посади терориста Тимофеєва (на прізвисько «Ташкент») через його примусове звільнення з посади «віце-прем’єра-міністра – міністра доходів і зборів ДНР» за терміновим розпорядженням самого ж Пушиліна», - зазначають в СБУ.

Запис розмов, як стверджується, відбувся через тиждень після смерті» Захарченка. Він свідчить про повну залежність так званого «вищого керівництва ДНР» від рішень «куратора від Кремля» Суркова.

Зміст переговорів, крім того, вказує на сталий конфлікт між ватажками ОРДО, і доводить наміри Пушиліна та Трапезнікова у будь-який спосіб позбутись впливових конкурентів «з команди Захарченка», зокрема Казакова і Тимофеєва.