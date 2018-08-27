Якими методами має бути досягнутий мир на Донбасі?

Нам будуть пояснювати, що домовитися з Путіним і прийняти його умови щодо Долнбасу коштуватиме дешевше, ніж захищати незалежність України

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Формально избирательная кампания президента Украины еще не стартовала. И те, кто сегодня строит «точные прогнозы» и демонстрирует «реальные рейтинги» слегка торопятся. Ну а прогнозировать результаты парламентских выборов до завершения президентских еще сложнее. Тем не менее, основные стратегические линии ведущих политических игроков уже определились. И тут есть один интересный момент, так что не партию с лидером, но лагерь можно выбирать уже сейчас.

В социальном и экономическом плане ожидать чего-то принципиально нового сложно – парад популизма у нас давно уже стал политической традицией. Зарплаты повысят, пенсии вырастут, налоги снизят, надои поднимут, стипендии будет хватать даже на коллекционный вискарь и кругосветное путешествие по выходным. Все люди взрослые, все не раз это слушали, так что недостающие пункты можете вписать самостоятельно – не ошибетесь. Говорить тут особо не о чем, так что сразу к сути.

Ключевой пункт, который разделит политиков на два лагеря – война с Россией. Ничего удивительно – по всем вопросам именно война является главной проблемой, которая беспокоит украинцев. Сколько бы не нагнетали по всем другим вопросам СМИ, политики и общественные организации – война уверенно держит лидерство. Тот, кто предложит реальное и успешное решение этой проблемы, тот и победит. И сценариев всего два. Первый от условной «Партии войны» - защита Украины от агрессора до тех пор, пока РФ не оставит нас в покое. Укрепление границ и армии, усиление санкционного давления и далее по списку. Второй от «Партии мира» - переговоры с Кремлем и ОРДЛО, уступки и компромисс. Капитуляция в красивой упаковке, как бы вам ее не рекламировали. Вот, собственно, и весь ассортимент на это политическом аукционе. Других вариантов нет – увы.

В принципе, политики уже разошлись по разные стороны этих баррикад и тут для избирателя все очевидно. Партия войны это «Народный фронт» (Яценюк, Аваков и Турчинов давно предмет особой ненависти Кремля), БПП (не факт, что весь, но позиция Порошенко известна), ВО Свобода и Радикалы Ляшка. Партия «Мир любой ценой» тоже не скрывает своих участников – они смотрят на нас с бордов и говорят из телевизора. Это Партия регионов во все видах с новыми названиями и примкнувшими пророссийскими силами. Батькивщина, которая на словах как бы за Украину и всякие новые общественные договора, но и за мир и компромисс с РФ тоже. Это, кстати, не только основной предвыборный пункт партий, но и условный формат будущей коалиции. Немного напоминает «Ширку» БЮТ плюс ПР, правда? Ну, это для тех, кто дружит с памятью.

Почему дискуссия именно о способах достижения мира так важна? Правильно – именно на этой теме можно хорошо отоспаться во время избирательной гонки. И, что еще важнее, под этим соусом можно скормить народу даже «ширку» и приправить ключевыми для Кремля уступками. Сценарий прост, как мычание Лаврова после обнаружения двух тонн кокаина в пакетиках от «Единой России». Нам будут объяснять, что договориться с Путиным и принять условия по Особому статусу ОРДЛО выйдет дешевле, чем защищать независимость Украины. Не упоминая о том, что скупой платит дважды. А доверчивый человек с короткой памятью – всю жизнь.

Не важно – оговариваешь ты честные правила игры в карты со «случайными» попутчиками в поезде или договариваешься с Кремлем о мире и твердых границах. В нашем случае разница в том, что платить приходится кровью. Говорят, чтобы попасть из России в Северную Корею, ехать никуда не надо. Достаточно просто оставаться на месте, смотреть телевизор и ждать. Для того чтобы попасть из Украины в Россию можно делать то же самое. Верить и не думать…

Джерело: site.ua

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