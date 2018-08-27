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    Політика

    Більше половини кандидатів у президенти будуть фріками – Магера

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    Андрій Магера - Більше половини кандидатів у президенти будуть фріками – Магера
    Андрій Магера

    У Центрвиборчкомі будуть перевіряти, чи відповідають кандидати у президенти вимогам, які є в законі

    На президентські вибори 2019 року кандидатів буде зареєстровано більше, ніж в 2014-му. Більше половини з них будуть фріками, вважає заступник голови ЦВК Андрій Магера. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

    Магера додав, що в Центрвиборчкомі ще перевірять, які документи будуть у цих кандидатів і чи будуть вони відповідати вимогам, які є в законі. Але у законі про вибори президента є прогалини.

    «Стаття 103 Конституції вимагає, щоб кандидат володів державною мовою. Але закон не передбачає механізму перевірки знання. На практиці все зводилось до того, що кандидат подав документи українською мовою, підписався – тож начебто зрозумів, про що йде мова. Але цей момент в законі треба врегульовувати», - навів приклад заступник голови ЦВК.

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    Водночас він заявив, що проти таких крайніх підходів, як в Казахстані, де державні іспити складають. «Думаю, якщо у людини в атестаті є позитивна оцінка з української мови, можна вважати, що вона нею володіє», - зазначив Магера.

    Нагадаємо, Магера висловив думку, що в Україні потрібно заборонити передвиборчу агітацію на телебаченні та радіо.

    Більше читайте у матеріалі: Андрій Магера: З великою ймовірністю місцеві вибори 28 жовтня не відбудуться

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    ЦВК вибори Андрій Магера мова закон документи
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