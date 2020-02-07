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    Думки вголос

    Законопроєкти про народовладдя в Україні: багато розмов без жодних практичних наслідків

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Законопроєкти про народовладдя в Україні: багато розмов без жодних практичних наслідків

    Ніколи з доброї волі влада не буде ділитися впливом з рядовими громадянами

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    Законопроекты о народовластии, предусматривающие право законодательной инициативы для рядовых граждан, а также законы о всеукраинском и местных референдумах будут приняты в обязательном порядке монобольшинством фракции «Слуга народа». Потому что такое обещание давали на выборах.

    Из принятых законов можно выжать максимум пиара, рассказав о том, что реальная власть будет принадлежать народу. При этом такие законы не будут стоить правительству лишних денег и не приведут к реальной потере властью ключевых рычагов управления.

    Да, рядовые граждане смогут выступать в качестве субъектов законодательной инициативы. Но посмотрите, сколько глупого спама на сайте петиций президенту Украины – это ни на что не влияет. Даже если петиция набирает необходимое количество голосов – ее легко игнорируют. Так и любой законопроект без 226 голосов народных депутатов ничем не заканчивается.

    По вопросу референдума всё опять будет упираться в механизм его запуска, проведения и потом ключевой вопрос – реализации в виде законов народного мнения. Власть сможет легко игнорировать все эти инициативы.

    Так что будет много разговоров, пиара и красивых картинок про народовластие. Без практических последствий. Ловкость рук и никакого мошенничества. Никогда по доброй воле власть не будет делиться влиянием с рядовыми гражданами.

    Джерело: comments.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    закон влада
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