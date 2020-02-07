Рада у п’ятницю продовжить розгляд закону про ринок землі



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У Верховній Раді 6 лютого з бійками розглядали земельний законопроєкт Фото: rbc.ua

Всього в документі 4018 правок, а парламент у четвер розглянув лише 200

Верховна рада сьогодні продовжує розгляд у другому читанні законопроекту про ринок землі. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Зазначається, що доповідатиме голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Як відомо, 6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв'язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.