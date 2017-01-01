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    Думки вголос

    Одного хлопчика ніхто не зустрічав, то я був для нього за батька на хвилинку...

    Не міг всидіти вдома і із всією родиною помчали в Бориспіль зустрічати наших звільнених полонених - заручників.
    Ну хто я цьому виснаженому худому хлопчині із зламаною рукою? Стоїть одне, ошаліле від цього всього, ще сьогодні вранці було в катівському підвалі лугандону.... Ніхто не зустрічає, бо всі родичі лишилися там, на окупованій території... Вибачте старому дядьку Лірнику, не стримався, заплакав, кинувся обнімати, в цю мить, свою дитину, гладити по
    • Сашко Лірник

      Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

    • Сьогодні, 09:14
    • Розсилка
    Сашко Лірник зустрічає звільнених з полонну
    Сашко Лірник зустрічає звільнених з полонну

    Не міг всидіти вдома і із всією родиною помчали в Бориспіль зустрічати наших звільнених полонених - заручників.

    Ну хто я цьому виснаженому худому хлопчині із зламаною рукою? Стоїть одне, ошаліле від цього всього, ще сьогодні вранці було в катівському підвалі лугандону....

    Ніхто не зустрічає, бо всі родичі лишилися там, на окупованій території...

    Вибачте старому дядьку Лірнику, не стримався, заплакав, кинувся обнімати, в цю мить, свою дитину, гладити по стриженій голівці. І у нього має бути в цю мить тато поруч...

    Оце найголовніше що було у цьому, такому довгому, звільненні.

    Україна - рідна мати для своїх дітей. Для всіх. Незалежно від того який сраний олігарх на своїх телеканалах саркастично коментує це звільнення, незалежно який уряд і який президент керує в цей час.

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    Рідна мати у нас одна - Україна.

    Яка дітей не кидає, не торгує ними і любить кожного синочка чи донечку. Саме це і тримає нас вкупі. Саме це дає сили нам захищатися, воювати і волонтерити.

    І звільненим полоненим, мати дає не фільтраційні табори, каторгу і підвальну баланду, а цьомає забитий пальчик, насипає миску бощу з мняском, квасолькою і сметанкою, кладе їм під подушечку пиріжка з вишнями, цукрового півника на паличці, обнімає їх і любить. Всіх, без виключення.

    Навіть тих, кого ніхто не зустрічав в аеропорту Борисполя. І для них були радість, обійми і сльози.

    Бо це наші дітки. І ми їх нікому не віддамо і ніколи не покинемо.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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