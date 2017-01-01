Про деталі нового обміну полоненими і назвав строки

Усіх повернуть

Обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками «ЛНР-ДНР» є досить вагомим кроком, спрямованим на припинення конфлікту на Донбасі. Наступного року Україна має повернути всіх заручників, захоплених бойовиками та росіянами. Два чи три місяці тому фактично було підтверджено тільки 57 людей з того боку. От за ці місяці

Юрій Гримчак Колишній народний депутат

Юрій Гримчак

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Обмін полоненими

Усіх повернуть

Обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками «ЛНР-ДНР» є досить вагомим кроком, спрямованим на припинення конфлікту на Донбасі. Наступного року Україна має повернути всіх заручників, захоплених бойовиками та росіянами.

Два чи три місяці тому фактично було підтверджено тільки 57 людей з того боку. От за ці місяці наші добилися того, що у список були внесені ще люди, по яких було підтверджено, що вони там знаходяться (у підсумку бойовики звільнили 74 людини, на підконтрольну Україні територію прибули 73).

На сьогоднішній день в нас є ще люди, які, як ми знаємо точно, там знаходяться. Є дані про це і вчора була заява представника президента у ВР Ірини Луценко з цього приводу, що зараз почнеться другий етап перемовин про обмін тих, хто залишається. Я думаю, що всіх повернуть.

Ми маємо надію, що це відбудеться найближчим часом. Наступного року – це точно.

Перед обміном були повідомлення, що частина росіян піде на обмін, але це виявилось фейком. Жодного громадянина РФ у даному випадку не обмінювали. Громадян РФ, які утримуються в наших СІЗО, а також відбувають покарання в Україні, можна буде обміняти тільки на тих наших хлопців, які утримуються в Російській Федерації.

Є позиція наших союзників і наша позиція, що Мінські домовленості про обмін розповсюджуються й на тих людей, які утримуються в РФ з тих чи інших причин. Росія поки що на це не погоджується, але вона на багато що не погоджувалася. Проходить час, і Кремль погоджується. Це процес перемовин і подальшої роботи наших дипломатів та правозахисників.

Ми маємо надію, що звільнимо наших співвітчизників, які сидять у російських в'язницях. Наскільки я знаю, над цим досить сильно працюють.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»