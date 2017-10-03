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    Думки вголос

    Звідки у Києві взялась тамбовська мова

    Відвідувачі, суцільна молодь – тамбов. Обслуговування, суцільна молодь – тамбов. ЗВІДКИ?
    Пішла в LAVINA. Син запросив у кіно. Побіг за попкорном. Стою. Одна. Серед великого російського моря. Одна. Піщинка. А навколо суцільний тамбов. Звідки? Звідки взялися всі ці люди? Міністр освіти стверджує, що шкіл з тамбовською мовою все меншає. Хто? Хто штампує цих тамбовців і на якій фабриці? Громадські активісти, які «захищають»
    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка
    Українська мова
    Українська мова

    Відвідувачі, суцільна молодь – тамбов. Обслуговування, суцільна молодь – тамбов. ЗВІДКИ?

    Пішла в LAVINA. Син запросив у кіно. Побіг за попкорном. Стою. Одна. Серед великого російського моря. Одна. Піщинка. А навколо суцільний тамбов.

    Звідки? Звідки взялися всі ці люди? Міністр освіти стверджує, що шкіл з тамбовською мовою все меншає. Хто? Хто штампує цих тамбовців і на якій фабриці? Громадські активісти, які «захищають» мову, кажуть, що той відсоток шкіл, що лишився з тамбовською мовою, не робить погоди. Звідки береться це море?

    Стою. В тамбові. Хоча це Київ. Питаю себе: «Куди поділася вся моя (і тисяч таких як я) десятками років пророблена робота? Скільки зустрічей відвідано. Скільки лекцій прочитано. Скільки уроків проведено. Скільки оповідань і казок написано? Все в пісок!» Всі навколо іноземці: в літаку і у підземці.

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    Відвідувачі, суцільна молодь – тамбов. Обслуговування, суцільна молодь – тамбов. ЗВІДКИ?

    - Здравствуйтє, слєдующій… Здравствуйтє, что ви хатєлі… Здравствуйтє, прахадіте… Здравствуйтє, у нас акция… Здравствуйтє, вазьмітє ето… Здравствуйтє…

    - Чому ви всі розмовляєте зі мною по-тамбовськи?
    - Ми гаварім на язикє клієнта.
    - Я ще й рота не відкрила, чому ви всі тулите мені свій Тамбов !!!

    Куди. Ви. Всі. Поділи. УКРАЇНУ ??? Поки хлопці воюють, а ви у них за спинами сидите в комфорті. КУДИ. ВИ. ВСІ. ПОДІЛИ. УКРАЇНУ ???

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    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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