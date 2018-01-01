  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Любка
    Думки вголос

    Бути багатим у бідній країні

    Українське суспільство вкрай вороже сприйняло новини про відпочинок найвищих посадовців держави на фешенебельних острівних курортах
    Ясна річ, знайшлися й такі, що захищали право Президента й Генпрокурора смітити грішми, але вони залишилися в маргінальній меншості. Новини ці сколихнули не лише Україну, а й облетіли світові ЗМІ, опосередковано завдавши шкоди не тільки владній верхівці, а й усій державі. Скажімо, ті п’ятеро прем’єр-міністрів східнонімецьких земель,
    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Сьогодні, 08:04
    • Розсилка

    Українське суспільство вкрай вороже сприйняло новини про відпочинок найвищих посадовців держави на фешенебельних острівних курортах

    Ясна річ, знайшлися й такі, що захищали право Президента й Генпрокурора смітити грішми, але вони залишилися в маргінальній меншості.

    Новини ці сколихнули не лише Україну, а й облетіли світові ЗМІ, опосередковано завдавши шкоди не тільки владній верхівці, а й усій державі. Скажімо, ті п’ятеро прем’єр-міністрів східнонімецьких земель, які виступають за послаблення санкцій проти Росії – чи не додасть їм така розкіш українських чиновників козирів? У американців, німців чи британців врешті починає поставати логічне запитання: чому ми вашу країну помпуємо грішми, надаємо десятки різновидів допомог, а ви в той час шикуєте на островах? Ризикну припустити, що не всі з міністрів у німецьких федеральних землях могли б собі дозволити такий дорогий відпочинок, як українські державні службовці. А тепер порівняйте середній рівень життя в Україні й Німеччині…

    Ні, зрозумійте мене правильно – я не проти багатих. Навпаки, хочеться, щоб якомога більше українців створювали успішні бізнеси й заробляли захмарні статки. Я поважаю приватну власність і не беруся критикувати приватні витрати. Більшовицька ненависть до багатіїв – це наслідок життя у совку, її треба позбуватися в рамках ментальної декомунізації.

    Інша справа, коли йдеться про топ-чиновників держави Україна. Якщо бізнесмен Косюк, приміром, плаває на яхті вартістю в бюджет якогось міста, то хай собі плаває, це його приватна справа (і трішки уряду, який не втомлюється допомагати субвенціями цьому олігарху). Але коли йдеться про Президента чи Генпрокурора – вибачте, але в громадянського суспільства є повне право стежити як за їхніми доходами, так і видатками.

    Формально, юридично – Порошенко й Луценко ні в чому не винні, гроші зароблені, задекларовані, можуть витрачати їх як заманеться. Але є ще два аспекти, в яких ситуація з відпочинком виглядає не настільки нейтральною, - моральний і політичний.

    Складно говорити про мораль у контексті української політики, але колись цю розмову розпочати треба. Отож, не соромно бути багатим у бідній країні, але соромно розкошувати, коли саме від твоїх дій залежить добробут народу. Якщо за чотири пореволюційні роки їм – а це саме їхня робота! – не вдалося підняти рівень життя населення, то їхати на Мальдіви чи Сейшели просто неетично. Розумію, панове втомилися від напруженої роботи на благо України і мусять відпочити, але чи обов’язково робити це аж із таким розмахом?

    Особливо в ситуації, коли досі на безліч ініціатив ми збираємо гроші цілим світом – на військо, на видання важливих книжок, на лікування хворим діткам і операції закордоном для зрілих людей, які собі такого не можуть дозволити, бо працюють чесно і десятками тисяч євро розкидатися не можуть.

    Не кажучи вже про те, що ці відпочинки (які намагалися приховати) – абсолютно дурний політичний крок, бо інформація про них суттєво вдарить по рейтингу і підірве довіру. Уявіть собі протилежне, якби ці політики витрачені кошти спрямували на допомогу армії чи благодійність. Та воно їм треба?

    P.S. Або ще фантастичніший варіант – високопосадовці поїхали відпочивати на українські зимові курорти, рекламуючи внутрішній туризм в Україні й закликаючи співвітчизників витрачати гроші у себе в країні, даючи заробити українцям. Було б ефектно, мудро і патріотично.

    Але, мабуть, ніхто з них не хотів би опинитися поміж простих людей десь на відпочинку – бо навряд чи вони б почули на свою адресу лише подяки й компліменти.

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ соціум туризм Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ