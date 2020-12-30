Обсяг повноважень президента визначається лише Конституцією і не може розширюватися законом

Деякі доктори юридичних наук і професори права виставляють себе на посміховище, розповідаючи нісенітниці про «приховані повноваження президента»

Виходячи із змісту пункту 31 частини першої статті 106 Конституції України, обсяг повноважень президента України визначається лише Конституцією України і не може як звужуватися, так і розширюватися жодним законом України (наприклад, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про Конституційний Суд України» тощо). Це стала правова позиція Конституційного Суду України, зафіксована в багатьох Рішеннях. Здавалося, це мало б бути очевидним для всіх.

Проте окремі доктори юридичних наук і професори права, які розповідають нісенітниці про так звані «приховані повноваження президента», множать свої наукові ступені і вчені звання на нуль, виставляючи себе на посміховище перед юридичною спільнотою.

Точно так само, як втратили авторитет відомі науковці – судді КС РФ, які у сумнозвісній постанові 2014 року «відбілювали» окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Всупереч Конституції України, всупереч міжнародному праву, навіть всупереч Конституції РФ.

Джерело: блог Андрія Магери

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