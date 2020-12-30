В Офісі Зеленського прокоментували звільнення Кривоноса з РНБО

У Зеленського звільнення Кривоноса, який критикував його, назвали «більш ніж закономірним»

В Офісі президента заявили, що звільнений указом Володимира Зеленського з поста заступника секретаря РНБО генерал–майор Сергій Кривонос не був зацікавлений в «командній роботі» і любив «політичні суперечки».

Так, рішення звільнити Кривоноса Українській правді прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Якщо говорити прямо, то все–таки, держава – це правила і відповідальність. Не можна бути при посаді в державі і в той же час відверто руйнувати зсередини саму суть держави. РНБО – це ж не місце для політики. Там треба займатися конкретною командною роботою, заради якої і створювався цей орган. Давати конкретну експертизу, оцінювати ризики, пропонувати рішення і виходити з відпрацьованим підсумковим рішенням на публіку. це ж безпека. Але це точно не місце для реалізації своїх бажань. На жаль, генерал Кривонос протягом тривалого часу не хотів або не міг цього робити – не пропонував свої якісні експертні оцінки і не працював в команді», – пояснив Подоляк.

За словами Подоляка, залишаючи Кривоноса працювати в РНБО, Зеленський розраховував на досвід генерала.

«Президент Зеленський сподівався, що Кривоніс зможе працювати разом з новою командою в інтересах України і в рамках сучасних концепцій національної безпеки. Проте, на превеликий жаль, з кожним місяцем ставало дедалі очевидніше, що Кривоноса не цікавить командна робота на позиції заступника секретаря РНБО . Йому більше подобалося робити гучні політичні заяви, вступати в політичні суперечки. Причини розставання більш ніж закономірні», – резюмував радник Єрмака.

Нагадаємо, заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос розкритикував ідею Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, зокрема з боку Криму. Він заявив, що ідея президента нереалістична, бо більшість українців не готові до цього ідеологічно і не навчені. За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави».

Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму «буде велика війна» і загальна мобілізація – чоловіків та жінок.

Раніше Кривонос озвучив план повернення Криму.