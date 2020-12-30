Віце-президент США відмовився оскаржувати перемогу Байдена

Віце-президент відхилив прохання адокатів приєднатися до позову

Віце-президент США Майкл Пенс відмовився переглядати підсумки виборів глави держави, на яких перемогу здобув демократ Джозеф Байден.

Про це пише газета The Hill з посиланням на судові документи.

У них зазначається, що адвокати конгресмена-республіканця від штату Техас Луї Гомерта розповіли про відмову Пенса оскаржувати перемогу Байдена. Віце-президент відхилив їх прохання приєднатися до позову.

Гомерт раніше подав до суду штату Техас позов проти Пенса з наміром довести, що той має виняткове право визначати, які саме членів колегії вибірників будуть вважати на спільному засіданні 6 січня Сенат і Палата представників Конгресу США при офіційному затвердження результатів голосування колегії, що відбулася 14 грудня.

Таким чином, в позові міститься прохання до суду дати пенсію право скасувати результати президентських виборів в тих, хто вагається штатах. При цьому сам віце-президент публічно не відреагував на цю ситуацію.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Республіканську партію боротися за його перемогу на виборах глави держави. Він заявив, що докази його перемоги незаперечні, і розповів про «масштабних вкидання» бюлетенів для голосування поштою.

Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.